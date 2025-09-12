Si estás pensando en renovar tu celular, pregúntate lo siguiente: ¿tu celular se descarga rápido, se traba o ya no recibe actualizaciones? Si las respuestas son positivas, es señal clara de que debes hacer un cambio. Surge otra pregunta: ¿a cuál? El lanzamiento del nuevo iPhone 17 puede ser lo que estabas esperando.

¿Qué más tienes que considerar para hacer este cambio? Te lo decimos a continuación.

Razones para cambiar de teléfono

1. Batería ya no dura

¿Has notado que a tu celular le cuesta llegar al final del día? En un principio, la energía del dispositivo duraba desde que salía el sol hasta las últimas horas del día. Ahora, después de unos meses o años, no puedes salir sin tu cargador o batería portátil porque te quedas incomunicado.

En la serie 17 de iPhone, tanto la capacidad de batería como el procesador hacen una colaboración inigualable.

El iPhone 17 Pro y Pro Max cuentan con la autonomía más grande que ha creado Apple para su línea de teléfonos. La versión Pro ofrece una batería de 4.252 mAh, prometiendo 31 horas de reproducción de video -4 horas más que el iPhone 16 Pro-. Mientras que la versión Pro Max tendrá una capacidad de 5.088 mAh, alcanzando las 37 horas de reproducción de video.

Además, el nuevo procesador A19 Pro optimiza las funciones de cada aplicación. De esta manera, la batería no consume tanta energía y frena el desgaste.

2. No puedes actualizar el sistema

Cada cierto tiempo, el sistema operativo (SO) de nuestros dispositivos móviles se actualiza. Estas versiones mejoran, añaden y reparan funciones de nuestros celulares. Cuando un teléfono lleva varios años en el mercado, sus nuevas versiones lo van desplazando, dejándolo sin soporte por parte de su fabricante.

La ventaja de comprar un dispositivo nuevo es que no debes preocuparte de esto por muchos años. En el caso de Apple, sus dispositivos suelen recibir actualizaciones entre 5 a 6 años.

Foto: Cortesía Elektra

Con la salida del iPhone 17, también se une la nueva versión de su SO: el iOS 26. Esto se traduce en acceso a mejoras constantes e innovadoras funciones de Apple Intelligence, productividad y seguridad que mantienen vigente al dispositivo por más tiempo.

3. Fotos y videos con calidad limitada

Hace cinco años, las fotografías de tu viaje tenían una calidad que robaba el aliento. Después, al salir sensores más avanzados en los teléfonos, esas memorias ahora lucen un poco borrosas.

El apartado fotográfico es una de las funciones que más rápido queda en desuso. Apple, por su parte, se ha destacado por su sistema de cámaras. En cuanto a la familia iPhone 17, no debes preocuparte por la definición de tus imágenes.

Tanto la versión Pro como la Pro Max cuentan con un sistema de cámaras Pro Fusion de 48 MP. Ubicado en la parte superior del celular, cuenta con 3 sensores de 48 Mp: un Fusion principal, un ultra gran angular y, finalmente, un teleobjetivo. Es así como tienes asegurada una alta resolución en cada fotografía tomada.

De igual manera, podrás capturar retratos sorprendentes con la última generación del Control de Enfoque y Control de Profundidad.

4. Lentitud en el desempeño

Otra señal de que tu iPhone está quedando obsoleto: scrollear en redes sociales ahora es un martirio; o responder un mensaje en Whatsapp tarda más de lo esperado. Las aplicaciones de teléfono son los mayores indicadores de que debes cambiar de dispositivo. Cada app se va actualizando con nuevas funciones, consumiendo más espacio y memoria RAM. En ocasiones, esto ralentiza su rendimiento en celulares antiguos; en casos peores, las vuelve inutilizables.

Foto: Cortesía Elektra

Algo que destaca de los productos Apple es la tecnología propia. En el caso de los iPhone 17 Pro y Pro Max, incluyen el chip A19 Pro, el procesador más potente jamás hecho por la empresa. Con una CPU y GPU de 6 núcleos, no tendrás problema en disfrutar de cualquier programa.

Con el poder de los nuevos iPhone, no hay nada que te detenga.

5. Tus necesidades cambiaron

En ocasiones, solo quieres estrenar un celular nuevo. Quizá no sea tan viejo, pero la batería ya no es suficiente para tus funciones. También puede pasar que el almacenamiento de tu dispositivo sea tan limitado que no puedas descargar tus canciones favoritas. Incluso sucede algo aún más simple: ya no te gusta el diseño.

Si simplemente buscas renovar, el iPhone 17 cumplirá con tus expectativas. Tanto la versión normal como las Pro son una alternativa ideal para quienes buscan autonomía, seguridad y calidad en un solo dispositivo.

Elektra: promociones exclusivas para iPhone 17

Si ya te decidiste por renovar, Elektra es una gran opción para hacer el cambio. Encuentra los lanzamientos más recientes, como los nuevos dispositivos de Apple, en tienda, en su sitio web y desde la app.

Al escogerlos, podrás aprovechar su Préstamo Elektra y acceder a la preventa exclusiva a partir del 12 de septiembre. Esta opción de financiamiento es un apoyo inmediato y sin complicaciones. Además, con la eSIM de Oui, tendrás beneficios adicionales, como 10 GB adicionales incluidos por 3 meses.

Da el paso y actualiza tu teléfono

Cambiar de celular no siempre responde al deseo de tener el modelo más reciente. Muchas veces se trata de una necesidad práctica: asegurar que la herramienta más usada en el día a día responda al ritmo de trabajo, comunicación y entretenimiento actual.

La decisión de cambiar depende, sobre todo, de identificar si tu teléfono actual presenta las señales de desgaste. Y si la respuesta es afirmativa, el lanzamiento del iPhone 17 es la oportunidad perfecta para dar el siguiente paso.

