México es uno de los países donde más horas se trabajan al año dentro de la OCDE. Ante este escenario, la reforma para pasar las horas de trabajo a la semana de 48 a 40 de forma gradual hasta el 2030, avanza en el Congreso. ¿Es esto positivo? Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, nos habla al respecto.
En otros temas:
Gobierno refuerza vacunación ante brote de sarampión que suma más de 9 mil contagios y 28 muertes / Cierre temporal del espacio aéreo en El Paso revela fallas de coordinación militar en Estados Unidos / Netanyahu viaja de urgencia a la Casa Blanca para presionar a Trump sobre Irán.
