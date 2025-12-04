Más Información
Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate
Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta
Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos
"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014
Los desafíos de Ernestina Godoy en la FGR; especialistas urgen despolitizar, profesionalizar y combatir la impunidad
Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad
…pero rechazan nuevamente despenalizar el aborto; avalan archivar iniciativas sobre derechos reproductivos
¡Momento cumbre de la Liguilla!
Con América fuera de la liguilla, Rayados intentará aprovechar el envión anímico y pasar por encima del Toluca, el actual campeón sigue siendo el favorito para refrendar su título, pero el plantel de Monterrey es capaz de hacerle la "grasiosada" a los Diablos Rojos.
Mientras que Cruz Azul parece haberse metido en problemas desde que dejó muchas dudas en su eliminatoria frente a Chivas. La Máquina no convence y tratará de resolver un muy peligros cierre frente a Tigres en el Volcán.
Lo que estará emocionante es el desenlace en la F1, pues los tres pilotos punteros, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri tienen posibilidades de quedarse con el campeonato de pilotos, siendo el británico Norris con más probabilidad de campeonar.
En el podcast les hicimos un cóctel de posibilidades, incluido uno en el que puede haber un empate de puntos.Y la NFL se ha puesto muy impredecible, aún así, Javier Maldonado les dejó el parlay de la semana para meterle unos pasos, la semana pasada el partido más seguro terminó por tirarlo después de una racha ganadora. Pero ustedes confíen en nuestro experto en NFL.
¡Bienvenidos a Línea de Fondo!
