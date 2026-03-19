La discusión sobre Petróleos Mexicanos ya no debe ser ideológica, sino operativa y fiscal. Los números de la petrolera son bastante menos patrióticos que los discursos: producción estancada, pasivos gigantes, pagos tardíos a proveedores y rescates públicos recurrentes. ¿Cómo llega Pemex a su cumpleaños número 88? Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético, nos habla al respecto.

En otro tema:

Uno de los hombres con mayor poder en Venezuela en los últimos años, Vladimir Padrino, es destituido como ministro de Defensa por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.