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La discusión sobre Petróleos Mexicanos ya no debe ser ideológica, sino operativa y fiscal. Los números de la petrolera son bastante menos patrióticos que los discursos: producción estancada, pasivos gigantes, pagos tardíos a proveedores y rescates públicos recurrentes. ¿Cómo llega Pemex a su cumpleaños número 88? Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético, nos habla al respecto.
En otro tema:
Uno de los hombres con mayor poder en Venezuela en los últimos años, Vladimir Padrino, es destituido como ministro de Defensa por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
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