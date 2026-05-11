CBS News reveló que el Departamento de Estado inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en Estados Unidos, algo que podría derivar en restricciones operativas e incluso en el cierre de algunas oficinas diplomáticas mexicanas.

Washington sostiene que esta revisión forma parte de un esfuerzo general para alinear toda la política exterior estadounidense con la agenda “America First” de Donald Trump. ¿Se está utilizando el tema consular como mecanismo de presión política? Arturo Sarukhán, fundador y presidente de Sarukhan + Associates y ex embajador de México en Estados Unidos, nos habla al respecto.

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