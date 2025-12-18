En este episodio te contamos por qué el gobierno adelantó la compra de medicinas para evitar un nuevo desabasto, mientras miles de “vehículos chocolate” quedan todavía más en el limbo legal. También revisamos el mensaje de la Fuerza Armada venezolana sobre la defensa del país, el aseguramiento de una empresa de rastreo ligada al robo de carga y la polémica que estalló tras grabar escenas de una serie para adultos en la tumba de Camilo Sesto, lo que desató la indignación de su familia. Dale play y... ¡Entérate!