Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Vinculan a proceso a "El Yeicob", socio del empresario Raúl Rocha, por delincuencia organizada; le dictan prisión preventiva

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

UIF respalda sanciones de EU contra el Cártel de Santa Rosa de Lima; fortalece esfuerzos conjuntos para reducir criminalidad, destaca

"El Marro" y el Cártel de Santa Rosa de Lima, era objetivo prioritario del gobierno de AMLO, ahora, el de EU

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Morena y aliados han modificado 70% de la Constitución; suman 106 artículos reformados

Hallan caja negra del jet privado que se desplomó en Toluca; Agencia Federal de Aeronáutica Civil se encargará de extraer información

En este episodio te contamos por qué el gobierno adelantó la compra de medicinas para evitar un nuevo desabasto, mientras miles de “vehículos chocolate” quedan todavía más en el limbo legal. También revisamos el mensaje de la Fuerza Armada venezolana sobre la defensa del país, el aseguramiento de una empresa de rastreo ligada al robo de carga y la polémica que estalló tras grabar escenas de una serie para adultos en la tumba de Camilo Sesto, lo que desató la indignación de su familia. Dale play y... ¡Entérate!

