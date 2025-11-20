Ya lo sabemos, cada que hablamos de la Selección Mexicana en este podcast les traemos malas noticias, pero no podemos evitarlo. México vive una crisis futbolística desde hace varios años y no se ve margen de mejora en el corto plazo. Pero aquí en Línea de Fondo no les pintaremos la realidad, eso sí, lo haremos con humor, irreverencia, sin ser porristas, pero tampoco "haters".

Charlaremos sobre las causas que nos han traído hasta este nivel, las reacciones de los aficionados y de los seleccionados mexicanos y qué debería pasar para que México haga al menos un buen papel en el Mundial 2026.

Venimos de una buena semana, aprovecha la inercia y espera el parlay de NFL emitido por Javier Maldonado, con el que podrías ganar algunos pesitos.