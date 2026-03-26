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Dentro de la discusión del Plan B de la reforma electoral aparece la revocación de mandato. Pero ¿para qué la quiere adelantar la presidenta? Vanessa Romero, abogada y analista política, nos habla al respecto.

En otros temas:

Hoy hay decisión de política monetaria de Banxico, marcada por un repunte en la inflación / Meta y YouTube son declarados culpables de negligencia y de no advertir los riesgos de adicción asociados al uso de sus plataformas a menores de edad / ¿Qué ha pasado en las últimas horas en la guerra en Medio Oriente?

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