Más Información
Rocío Nahle supervisa limpieza de crudo en playas de Boca del Río, Veracruz; asegura que son "trazas" de hidrocarburo
Confirman presencia de hidrocarburo en costas de Tamaulipas; gobierno asegura que por el momento se han hallado 20 kilos de residuos
Dentro de la discusión del Plan B de la reforma electoral aparece la revocación de mandato. Pero ¿para qué la quiere adelantar la presidenta? Vanessa Romero, abogada y analista política, nos habla al respecto.
En otros temas:
Hoy hay decisión de política monetaria de Banxico, marcada por un repunte en la inflación / Meta y YouTube son declarados culpables de negligencia y de no advertir los riesgos de adicción asociados al uso de sus plataformas a menores de edad / ¿Qué ha pasado en las últimas horas en la guerra en Medio Oriente?
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]