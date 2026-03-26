Dentro de la discusión del Plan B de la reforma electoral aparece la revocación de mandato. Pero ¿para qué la quiere adelantar la presidenta? Vanessa Romero, abogada y analista política, nos habla al respecto.

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