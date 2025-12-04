Ernestina Godoy llega al mando de la FGR tras una votación express en el Senado impulsada por la Fosforena. Pero no es lo único en juego: mientras bajan los albergues para paisanos en la frontera, Trump amenaza con dejar morir el T-MEC (ouch). Además, el caso de Matthew Perry vuelve a los reflectores con la sentencia al médico que le vendía ketamina. Te contamos quién gana, quién pierde y por qué todo esto sí nos afecta. Aquí no hay filtro 🎙️🔥 Dale play y... ¡Entérate!