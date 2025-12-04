Más Información

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

Fentanilo del CJNG y Cártel de Sinaloa, menos potente y puro: DEA; presión a cárteles obliga a cambiar sus prácticas comerciales

Piden a la FGR atraer caso de 7 cuerpos localizados en límites de SLP y Zacatecas

¿En qué consiste la Ley de Aguas en México?; aquí los puntos clave

¿Quién es “Rosita”, la dj venezolana que bloqueó y denunció la UIF?

A identificación, restos exhumados del Panteón Dolores

Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T

Línea A del Metro suma 13 suspensiones en el servicio

Ernestina Godoy llega al mando de la FGR tras una votación express en el Senado impulsada por la Fosforena. Pero no es lo único en juego: mientras bajan los albergues para paisanos en la frontera, Trump amenaza con dejar morir el T-MEC (ouch). Además, el caso de Matthew Perry vuelve a los reflectores con la sentencia al médico que le vendía ketamina. Te contamos quién gana, quién pierde y por qué todo esto sí nos afecta. Aquí no hay filtro 🎙️🔥 Dale play y... ¡Entérate!

