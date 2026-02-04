Más Información
Corte fija criterio para registrar a menores nacidos por gestación subrogada en CDMX; Batres advierte riesgos de explotación
PRI se deslinda del "Compa Güero", presunto agresor de diputados de MC en Sinaloa; “No está afiliado al partido”
Anticorrupción sin titular, señala expresidenta Vania Pérez; comisionada está acusada por abuso de funciones y desvío de recursos, sostiene
Desaparece familia en Petatlán, Guerrero; elementos del Ejército y de la Guardia Nacional se unen a la búsqueda
A ocho años de la cancelación del NAIM y cuatro de la inauguración del AIFA, el sistema aeroportuario del Valle de México sigue saturado, fragmentado y operando al límite. Y no es una opinión: es un diagnóstico respaldado por cifras técnicas, por aerolíneas y especialistas que se vertieron en el primer conservatorio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias sobre el tema. Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, nos habla al respecto.
