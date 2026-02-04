A ocho años de la cancelación del NAIM y cuatro de la inauguración del AIFA, el sistema aeroportuario del Valle de México sigue saturado, fragmentado y operando al límite. Y no es una opinión: es un diagnóstico respaldado por cifras técnicas, por aerolíneas y especialistas que se vertieron en el primer conservatorio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias sobre el tema. Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica, nos habla al respecto.

