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Josefina Vázquez Mota nos comparte su experiencia viviendo con dolor crónico y enfrentando el síndrome de Sudeck, una condición poco conocida pero profundamente incapacitante. En su nuevo libro "¡Es lo que hay! Entre la fragilidad y la fuerza de seguir", nos comparte su testimonio ante esta enfermedad rara.Link para escuchar la entrevista completa:https://open.spotify.com/show/03dVh9SUmX3villKVSJgKF?si=faeYkqM1Te-MwzyeCoqJkA

En otros temas:

El Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum es aprobado por los senadores, sin su propuesta de adelantar la revocación de mandato / Pese al repunte de la inflación, Banco de México decide recortar en 25 puntos base la tasa de interés / El Derrame del Golfo de México es desastroso, aseguran pescadores de la zona / ¿Qué es lo más importante de las últimas horas en la guerra en Medio Oriente? / Nicolás Maduro comparece ante una corte federal de Nueva York / A partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la participación en las categorías femeninas quedará reservada exclusivamente a mujeres biológicas.

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