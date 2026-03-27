Josefina Vázquez Mota nos comparte su experiencia viviendo con dolor crónico y enfrentando el síndrome de Sudeck, una condición poco conocida pero profundamente incapacitante. En su nuevo libro "¡Es lo que hay! Entre la fragilidad y la fuerza de seguir", nos comparte su testimonio ante esta enfermedad rara.Link para escuchar la entrevista completa:https://open.spotify.com/show/03dVh9SUmX3villKVSJgKF?si=faeYkqM1Te-MwzyeCoqJkA

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