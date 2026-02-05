¡Llego el día! Tenemos domingo de Super Bowl y por supuesto en Línea de Fondo les traemos varias claves respecto al Gran Juego, donde los Seattle Seahawks de Sam Darnold corren como los amplios favoritos, pero Drake Maye y los Patriots quieren hacer historia y convertirse en la franquicia más ganadora de la NFL. Ya saben, la liga donde todo puede pasar.

Por supuesto que hablamos del polémico y a la vez esperadísimo show de medio tiempo con el artista del momento: Bad Bunny. ¿Qué hay detrás del show del reguetonero puertorriqueño? En este, su podcast deportivo preferido, lo analizamos a detalle.