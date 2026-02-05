Más Información
FOTOS: Así fue el enfrentamiento entre manifestantes y policía en Juegos Olímpicos de Invierno; usan gas lacrimógeno para replegarlos
Sheinbaum anuncia Beca Gertrudis Bocanegra en la Universidad Rosario Castellanos; "reivindicamos el derecho a la educación", dice
Alcalde de Tequila tenía a colombianos y personas del CJNG en la nómina; regidora lo señala de proteger al narco
Fuerzas federales catean finca en Tequila, Jalisco; aseguran armas, granadas, equipo táctico y auto de lujo
Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz; se recrudece violencia política en la zona
Transportistas continúan bloqueo de accesos a Teoloyucan; rechazan aplicación de horarios para circulación de unidades de carga
¡Llego el día! Tenemos domingo de Super Bowl y por supuesto en Línea de Fondo les traemos varias claves respecto al Gran Juego, donde los Seattle Seahawks de Sam Darnold corren como los amplios favoritos, pero Drake Maye y los Patriots quieren hacer historia y convertirse en la franquicia más ganadora de la NFL. Ya saben, la liga donde todo puede pasar.
Por supuesto que hablamos del polémico y a la vez esperadísimo show de medio tiempo con el artista del momento: Bad Bunny. ¿Qué hay detrás del show del reguetonero puertorriqueño? En este, su podcast deportivo preferido, lo analizamos a detalle.
