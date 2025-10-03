El saqueo sistemático a Segalmex, empresa paraestatal creada por Andrés Manuel López Obrador con la misión de abastecer productos básicos a los más necesitados, terminó convertida en un “hoyo negro” de privilegios, opacidad y redes de impunidad. El mayor escándalo de corrupción del sexenio pasado, ¿pasará factura al Gobierno de Claudia Sheinbaum? Zedryk Raziel y Georgina Zerega, autores de ‘LICENCIA PARA ROBAR. Selgamex: El hoyo negro que devoró a la 4T’, nos hablan al respecto.