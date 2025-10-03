Más Información

ONU concluye recopilación de información sobre desapariciones en México; inicia periodo de reflexión

Prevé mayoría en San Lázaro corregir reforma a Ley de Amparo

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Marcha del 2 de octubre: Comerciantes del Centro Histórico condenan actos vandálicos del "bloque negro"

Se detectaron entre 3 y 4 grupos violentos del bloque negro en Marcha del 2 de octubre: Comisión de Derechos Humanos de CDMX

El saqueo sistemático a Segalmex, empresa paraestatal creada por Andrés Manuel López Obrador con la misión de abastecer productos básicos a los más necesitados, terminó convertida en un “hoyo negro” de privilegios, opacidad y redes de impunidad. El mayor escándalo de corrupción del sexenio pasado, ¿pasará factura al Gobierno de Claudia Sheinbaum? Zedryk Raziel y Georgina Zerega, autores de ‘LICENCIA PARA ROBAR. Selgamex: El hoyo negro que devoró a la 4T’, nos hablan al respecto.

