El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder todas las grabaciones que mantuvieron los integrantes de “Guerreros Unidos” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y afirmó que buscará que se hagan públicas sin ninguna restricción.

El Mandatario federal señaló en conferencia de prensa que cerca de hace dos años le solicitó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el envió de todas las grabaciones y conversaciones.

Anunció que esta semana tendrá una reunión en Palacio Nacional con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y en donde se les informará sobre los avances del caso.

“Ya tenemos todas las grabaciones y están en mano de la Fiscalía que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso con fundamento en estas grabaciones ya se han ordenado detenciones, hay órdenes de aprehensión. Todo eso se va a informar en unos días más.

“Yo tengo una reunión esta semana con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa les vamos a informar, vamos a informarles de cómo vamos en la investigación pero ya tenemos todo”.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que ante los señalamientos de que faltaban grabaciones, su gobierno las solicitó a la administración del gobierno de Joe Biden estas grabaciones, “y nos informaron por escrito que ya no tienen más grabaciones”.

“¿Hay alguna posibilidad de que se abran, se hagan públicas estas conversaciones?”, se preguntó.

“Vamos a ver, porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo soy partidario de la transparencia. No me gusta que se utilice el debido proceso como pretexto para no dar información, para ocultar información. Ni siquiera testar, es decir, tachar. Cada vez que puedo (ordenó que) suban todo para que no quede ninguna posibilidad de sospecha, de duda”, dijo.

