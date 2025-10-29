"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

"Es un reto brutal la entrega de medicamentos", sin embargo, "es un tema que ya se está solucionando para el proceso de 2027-2028", dijo Rafael Gual Cosío, director ejecutivo de la Canifarma sobre la distribución de medicinas y el desabasto actual que se vive en México, esto, en entrevista Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte, y la columnista Maite Azuela.

El titular de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en México (Canifarma) detalló que la distribución de medicamentos "es un proceso largo desde la planeación a la entrega" que, asegura, lleva aproximadamente unos 4 o 5 meses.

Gual Cosío dijo que para enfrentar dicho desabasto actual, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, ya empezó el proceso de licitación 2027-2028 y se espera que con esta medida iniciada el pasado lunes 27 de octubre, bajen los tiempos y mejore la distribución de medicamentos en el país en busca de un mejor panorama para el siguiente año.

Lee también Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Rafael Gual Cosío, director ejecutivo de la Canifarma en entrevista Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte, y la columnista Maite Azuela (29/10/2025). Foto: Julio Suárez / EL UNIVERSAL

"El subsecretario Clark, quien ya tuvo entendido perfectamente el problema, empezó ya el proceso de licitación 2027-2028 el lunes (...) ¿ y cómo inició este proceso? El subsecretario Clark le pidió a todas las instituciones cuánto van a necesitar de medicamentos".

Informó que ya se hizo una consolidación de la demanda para saber cuánto se va a necesitar de productos y las farmacéuticas tendrán hasta enero para ver si la demanda es viable o si se necesitan más o menos medicamentos.

Respecto a las críticas que ha tenido la industria farmacéutica por incumplir con la entrega de productos, el director de Canifarma consideró que "la industria trabaja para aliviar el sufrimiento de los pacientes", por lo que, dijo "no hay dolo. No hay ocultamiento de los productos".

Lee también Presiona EU y México homologa criterios y reforma la Cofepris

Riesgo de falsificación y robo de medicamentos

Respecto al riesgo de la falsificación y robo de medicamentos, Rafael Gual compartió que debe existir un cuidado en la distribución y compra de medicamentos, esto, debido a que cuando se habla de robos, esa mercancía aparece en los tianguis o en sitios no reconocidos de internet.

"Tan peligroso es que la gente compre (medicamentos) en el tianguis a cielo abierto (...) es peligrosísimo porque no sabes qué manejo tuvo el medicamento".

Alertó que se debe tener cuidado con la falsificación de productos y el cambio fecha de caducidad ya que si lo encuentras a menor precio en el tianguis pero no tuvieron un control de temperatura, ya no le harán bien a tu salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc