La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz, descartó competir nuevamente por la candidatura presidencial en las elecciones de 2030, aunque señaló que desde ahora será una activista en favor de la democracia y de los derechos de los mexicanos.

“Ahorita hay que consolidar un movimiento que defienda dos cosas: la sobrerrepresentación y la reforma al Poder Judicial. Creo que eso es lo urgente, de aquí a septiembre”, apuntó.

En entrevista, la senadora panista dijo que aún no decide si formará y encabezará un nuevo partido político, o si se sumará al proyecto del Frente Cívico Nacional, pues lo primero es discutir para que se quiere contar con un partido y que características debe tener. Por ello, señaló que seguirá recorriendo el país para reunirse con simpatizantes y líderes políticos y de la sociedad civil.

“Por supuesto que han planteado la posibilidad de hacer un partido político, pero yo creo que lo más importante es para qué, con qué fines, con quiénes, cuál es la ideología. Y ¿qué va a ser ese partido?, un partido de derecha, un partido de centro, un partido de izquierda, centro izquierda, creo que hay mucho que poner en la mesa antes de entrarle. Para repetir los mismos vicios que se han tenido pues ahí están los partidos que están”, señaló.

"¿A usted le interesaría encabezar un proceso así?", se le preguntó.

"No estoy en este momento pensando encabezar un nuevo partido político hasta no haber recorrido todo el país. Tenemos cinco meses para escuchar y también yo creo que hay muchas cosas que quedaron pendientes que tenemos que resolver en estos días", respondió.

"¿Buscaría volver a ser candidata presidencial en 2030?", se le cuestionó.

"No, a mí lo que me interesaría estos meses es motivar a un montón de jóvenes a que le entren a la política y nos saquen a nosotros. O sea, yo no me veo como Biden o Trump a los 80 años siendo candidata, más bien creo que eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Yo creo que es momento de que los jóvenes también le entren a la política con más decisión, pero tienen que ver algo que realmente les importe y les interese", indicó.

Xóchitl Gálvez dijo que independientemente de si se forma o no un nuevo partido político, la oposición debe mantenerse unida. “Lo que menos requiere la oposición es estar dividida, pero creo que hace falta un diálogo previo y ese diálogo no lo hemos tenido nadie, o sea, tuvimos la elección, nos fuimos ya todos, y creo que lo que necesitamos es platicar, hacer una especie de foro de reflexión. Creo que falta eso, para mí falta reflexionar entre todos qué es lo que está pasando en nuestro país y qué queremos que pase”, recalcó.

“Primero tenemos que hacer una reflexión previa sobre qué es lo que buscamos, qué queremos y para eso yo estoy yendo a los estados a escuchar, más que hablar. Lo que estoy haciendo es reunirme con distintos actores políticos, empresarios, sociedad civil, xochilovers, algunos militantes de partidos, del PAN, del PRI, para escuchar cuál es su sentir, porque creo que la clase política está acostumbrada siempre a hacer, hacer, hacer y no escuchar. Entonces, en esa etapa, de aquí a diciembre, yo pienso recorrer los 32 estados, reunirme con la mayor cantidad de actores políticos”, insistió.

Sobre su futuro inmediato, una vez que concluya la presente legislatura el 31 de agosto, dijo que primero se va a tomar unas vacaciones con su familia y después seguirá sus recorridos y trabajará desde la sociedad civil.

“Se lo he dicho a Marko Cortés, estoy agradecida con el PAN, me abrió las puertas, no tengo militancia. Yo no tengo pensado ni quiero meterme en el proceso interno del PAN, eso es un tema que ellos tiene que resolver, y sí reunirme con muchísimos Xochilovers, porque al final sí fueron 2.2 millones que están organizados”, indicó.

-¿Se convertiría en activista?

“De entrada, sí”, concluyó.

