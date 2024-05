Con una fotografía del diputado federal Gerardo Fernández Noroña donde aparece sin camisa, la diputada por el PAN, Lilly Télllez, arremetió llamándolo “vulgar, holgazán, soez, hipócrita”.

“Este es el significado de "guacho" en Sonora: Vulgar, holgazán, soez, hipócrita, ratero, grosero, lépero, pelado, indecente, malcriado, patán, zafio, acomplejado, gandalla, mentiroso, palurdo, astroso, desaliñado, aprovechado”, escribió en su cuenta de X.

Días antes, la senadora había llamado a Fernández Noroña “Changoleón”, y lo acusó de ir a Sonora a “confundir a los cristianos” bajo el contexto de la viralización de la playera con la imagen de la santa muerte en el senado. “El PT quiere que creas que es santa, la santa muerte, una figura diabólica que adoran los criminales y asesinos”, escribió.

Por su parte, el legislador le respondió y señaló que era una “traidora al pueblo de Sonora”. “Señora LillyTellez, si yo le dijera changa-leona, se tiraría al piso. Ya le he dicho que me moriría de vergüenza que me compararan con una persona como usted: huera, oportunista, sin principios, sin moral, sin ética, traidora al pueblo de Sonora y al pueblo de México”, escribió en la misma plataforma.

Lilly Téllez también realizó otras publicaciones dirigidas hacia Noroña Fernández, entre ellas, un video en el que, a lo largo de una sesión en el senado, la diputada panista le hace la pregunta: “¿Putin es demócrata?”, a lo que el legislador responde. Sin embargo, Lilly Tellez posteó: “Salió más burro que Changoleón. Creyó que le hice esta pregunta en serio”.

Un usuario de la red social escribió como respuesta “A ver mi changoleon! Ni Angela Merkel ni Margaret Tacher Ni encarcelaban a sus opositores ni los asesinaban como Putin!”, a lo que la senadora por el PAN respondió “Changoleón es fan de Putin”.

