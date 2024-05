El diputado federal Gerardo Fernández Noroña advirtió al ex presidente Vicente Fox que no le dejará pasar la expresión "abierto reconocimiento a su prostitución", al usar el video sobre el dislate de la candidata Claudia Sheinbaum sobre el presidente.

"Nosotros no vamos a llegar a la Presidencia como lo hizo el Presidente Andrés Manuel, por una ambición personal", expresó la candidata de Morena y partidos de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", en un evento proselitista en Los Cabos, Baja California.

Fernández Noroña, llamó cabeza hueca a Vicente Fox quien publicó en su cuenta de X el fragmento de video. "Tuvo ahí un desliz, un dislate nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo en Los Cabos. Lo que ella estaba diciendo es que nosotros no somos ambiciosos, vulgares, ni vamos por el poder tras el poder, pero parecía que había dicho una descalificación al compañero Presidente y lo aclaró de inmediato Claudia", detalló.

"Ese video lo han estado usando, pero el colmo es Vicente Fox que dice aquí está la muestra de su abierta prostitución, fíjense que fuerte, qué majadero, qué miserable". Agregó que es para decirle cosas más fuertes, pero "no se lo vamos a dejar pasar, no se lo vamos a dejar pasar, así como yo reacciono con toda firmeza cuando dicen narco presidente, narco candidata".

No tienen vergüenza, expresó contra la oposición. "Andan diciendo que queremos cerrar la Basílica de Guadalupe, háganme el cabrón favor, somos absolutamente respetuosos de los credos religiosos de nuestro pueblo". También fustigó que están diciendo que van a quitar la propiedad privada.

"En 2006 cuando nos hicieron ese fraude para imponer al "Tomandante Borolas alias el Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa", le decían a la gente no votes por López Obrador porque te van a quitar el carro, no votes por López Obrador porque te van a quitar la casa. Luego cuando se le preguntaba a la gente no tenía casa ni carro y le daba miedo que les quitaran lo que no tenían. ¿Cuándo le hemos quitado algo a nadie al contrario le damos al pueblo lo que es el pueblo?", dijo convencido.

Gerardo Fernández Noroña hizo un recorrido por Sonora acompañado por los candidatos al Senado y diputados federales en esa entidad, para promover el Plan C, que busca la mayoría calificada que permita modificar la Constitución Política.

"El Poder Judicial está corrompido. Se venden sentencias, aseguró al plantear cambios para que los elija el pueblo.", comentó.

