Al asegurar que el PRI se sirvió con la "cuchara grande" durante tantos años en el Estado de México, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que, una vez en la presidencia de la República, en caso de ganar, habrá coordinación para atender al pueblo mexiquense.

"El Estado de México, es el estado que gobernó tantos años el PRI, se sirvieron con la cuchara grande del Estado de México, a la población le dejaron prácticamente nada. Llegaron a comprar votos el día de la elección y después se olvidaban del pueblo mexiquense por eso vamos a hacer equipo como la maestra Delfina Gómez y con todas y todos los presidentes municipales", dijo.

En un mitin en el municipio de Tecámac, la abanderada presidencial comentó que, la oposición no entiende la revolución de las conciencias que se llevó a cabo en México.

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, encabezó un mitin en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Leer también: "Lo he palpado vamos a arrasar el 2 de junio", asegura Claudia Sheinbaum

"Los opositores no acaban de entender cómo es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tanta aceptación del pueblo de México. Todavía no entienden, como lo decíamos hace tiempo, no entienden que no entienden que en México ocurrió una gran transformación. No solamente en la forma de gobernar, no solamente en la separación del poder económico del poder político, sino que la gran transformación ha sido en la conciencia del pueblo de México, lo que llamamos la revolución de las conciencias", afirmó.

Sheinbaum continuará su gira de este domingo por el Estado de México en Tultepec, y Ecatepec.

Leer también: Claudia Sheinbaum rectifica dicho sobre llegada a la Presidencia por ambición personal “como lo hizo AMLO”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/rmlgv