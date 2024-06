Si el agua y el petróleo son nuestros, ¿por qué tenemos que comprarlos?

Ahora que, al parecer, se le está prestando más atención al problema del agua, valga recordar, amable lector, que no es solo el uso, mal uso, la contaminación y la escasez, lo que tanto preocupa, sino también la sobreexplotación de empresas embotelladoras que lo comercializan sin control alguno. Todavía no se explica por qué, tanto en el caso del agua como en el del petróleo, no se ha ejecutado el mandato constitucional en el que se asegura que, tanto el agua, como el petróleo, al estar en el subsuelo, son propiedad de la nación, o, mejor dicho: ¡Nuestro!

Pero, extrañamente, lejos de reconocer y hacer realidad ese precepto constitucional, son explotados por el gobierno y las empresas particulares sin retribución alguna para sus verdaderos dueños, por el contrario. Urge que, como ya en otras ocasiones hemos señalado, poner orden en estos vitales recursos antes de que termine en una verdadera catástrofe de seguridad nacional.

De la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) para EL UNIVERSAL. –Artículo del grupo de Doctorado en Ciencias del Agua: Marco de análisis de fiabilidad basado en metamodelado para procesos de lodos activados (PLA) -Las plantas de tratamiento de las aguas residuales son esenciales para la protección del medio ambiente y la salud pública; son una necesidad frente a la contaminación urbana e industrial de los cuerpos de agua. Para mejorar y optimizar el funcionamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales, una opción es combinar teoría de probabilidad con ingeniería de software, a fin de evaluar la confiabilidad de nuestras plantas de tratamiento, es decir, cuantificar cuál es la probabilidad de que la planta cumpla con su función de tratar el agua para la cual fue diseñada. Algunos retos en la operación de tratamientos de aguas residuales incluyen el crecimiento demográfico, la urbanización, la industrialización y el cambio climático, ya que se prevén que sus efectos conjuntos impongan condiciones demandantes para tratar su carga contaminante.

Para poder evaluar el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento ante los retos planteados, se propone un marco de análisis de confiabilidad que incluye: 1 -Un modelo de generador de afluentes (corriente de agua contaminada a tratar) 2 -Un modelo matemático de la planta de tratamiento. 3 -Un modelo de aprendizaje de máquina para predecir de manera expedita eventos de falla de la planta, y 4 -El cálculo de indicadores de confiabilidad empleando simulación Monte Carlo, el cual permite analizar millares o millones de posibles escenarios. El procedimiento desarrollado se ha puesto a prueba para evaluar el desempeño de plantas de tratamientos ante diversas normatividades, incluyendo la reciente NOM-001-SEMARNAT-2021, la cual es estricta en términos de materia orgánica oxidable (o demanda química de oxígeno, DQO)

En conclusión, este proyecto presenta un marco de análisis de confiabilidad basado en modelos de aprendizaje de máquina para plantas de tratamiento de aguas residuales, ofreciendo gran precisión predictiva y adaptabilidad. Metodologías como ésta podrían convertirse en una solución para optimizar el funcionamiento de estas plantas ante la creciente escasez de agua. Autores: Rafael Andrés Borobio Castillo, candidato a doctor del Doctorado en Ciencias del Agua de la UDLAP. Dr. José Manuel Cabrera Miranda, director académico del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la UDLAP. Dr. Benito Corona Vázquez, profesor y encargado de la Cátedra UNESCO-UDLAP en Riesgos Hidrometeorológicos. Más información disponible en DOI https://doi.org/10.1016/i.watres.2024.121436

Desde luego que los estudios al vital líquido, en cuanto a su uso, tratamiento y aprovechamiento óptimo, sobre todo, como estos llevados a cabo en la UDLAP, son los que se requieren para que haya mayor certeza en la conservación del agua. Y, dado que ésta es la misma que se usa y reúsa por siempre en todos los servicios por todo el planeta, pues no queda más que ¡Cuidarla al máximo! Eso es justamente lo que se requiere de la ciencia, la tecnología y la academia.

EL UNIVERSAL. -EL GRÁFICO. - ¿Tomas agua embotellada? Profeco revela cuáles son las mejores marcas. 28-05-24. -Lizeth Guzmán. -Pese que a los mexicanos les cuesta 108 veces más de lo que gastarían si pagaran el servicio del agua potable que ofrecen los organismos públicos, en 2020 México fue el principal consumidor de agua embotellada en el mundo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los hogares mexicanos se terminan desembolsando entre cinco y diez por ciento de sus ingresos en agua embotellada al mes.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) evaluó y ha revelado las mejores marcas de agua embotellada en un estudio reciente. El organismo llevó a cabo estudios exhaustivos de calidad para evaluar diversos aspectos del agua embotellada. Cabe mencionar que estos análisis abarcan desde la verificación del estándar de la etiqueta hasta el control del contenido neto, pasando por rigurosos análisis microbiológicos para asegurar la ausencia de patógenos. Además, se realizaron pruebas fisicoquímicas para verificar que el agua cumpla con los estándares establecidos, incluyendo el p-H y lo sólidos disueltos totales, entre otros Parámetros relevantes. Las marcas de agua embotellada en México que han pasado todas las pruebas de calidad antes mencionadas y aprobadas por la PROFECO son: Peñafiel, Bonafont, Ciel y Nestlé Pureza Vital.

Asimismo, Resalta también, que una botella de plástico tarda en degradarse hasta 500 años, por lo que al estar tanto tiempo en los océanos los animales marinos pueden quedar atrapados en las botellas o confundirlas con comida. Por otra parte, el estudio encontró, que de los residuos plásticos hallados en las costas de ocho áreas naturales protegidas mexicanas (superficie, columna de agua y fondo marino), seis por ciento corresponde a botellas.

A sabiendas de que no solo son esas cuatro marcas las que comercializan con nuestra agua, ¿por qué no se menciona a las incontables marcas “patito”? ¿Acaso no las examinaron, o de plano no superaron los análisis? Tengamos presente, amable lector, que el agua embotellada, al no conocer su fuente, -pozo, río, manantial, mar- puede estar contaminada con arsénico, fluoruro, radiación alfa, etc. De ahí que toda información debe darse a conocer y no esconderla. Continuará…

