Diego Alcalá Ponce

Es inconcebible que, a estas alturas de la existencia humana, más de un cuarto de los más de ocho mil 200 millones, que según la ONU habitamos este planeta, no tenga todavía acceso a agua segura. Pero, lo más increíble, es que todavía no sepamos valorar lo que realmente significa para nuestra supervivencia; y de pilón, creer ingenuamente, que el uno por ciento de agua dulce disponible no se acabará porque todavía sigue fluyendo...

Desde luego que el agua en sí, es inagotable, ya que, gracias a su maravilloso ciclo de evaporación, condensación y precipitación, es posible que siga siendo la misma cantidad existente desde que se formó el planeta. Sin embargo, lo que está en grave riesgo, debido a la sobreexplotación, mal uso y contaminación, es el uno por ciento del agua para consumo humano.

Lamentablemente, lo creamos o no, la situación del agua para beber en el mundo es muy preocupante y se complica cada vez más.

De Agua Capital para EL UNIVERSAL. -Agua Capital es el fondo de Agua de la Ciudad de México y es una plataforma de colaboración sin fines de lucro. Dada la creciente y alarmante problemática del agua a nivel mundial, y para su conocimiento, amable lector, retomamos toda la valiosa información que esta gran plataforma ha recopilado al respecto.

Continúa: -Situación del agua en el mundo: -De todo el planeta, 70 por ciento es agua, del cual, 97. 5 es salada y solo 2.5 es dulce. Pero, del total de agua en el mundo, 70 por ciento está congelada en glaciares; 29 son aguas subterráneas de difícil acceso y solo uno por ciento está disponible para consumo humano y los ecosistemas.

Los desafíos del agua en el mundo son muchos: 1-Dos mil 200 millones de personas carecen de acceso a agua segura. 2 -Tres mil 500 millones viven sin un saneamiento gestionado de forma segura. 3 -Una de cada tres personas en el mundo carece de instalaciones para lavarse las manos en el hogar. 4 -Para al menos tres mil millones, principalmente de países en desarrollo, se desconoce la calidad del agua. 5 -Diariamente, más de 700 niños menores de cinco años, mueren de diarrea relacionada con agua insalubre, saneamiento e higiene deficiente. 6 - Por enfermedades relacionadas con agua insalubre y saneamiento, al año mueren más de 829 mil personas. (Informe mundial de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2024, OMS, Unicef, UNESCO.

Los principales efectos del cambio climático se resienten en el agua: -1 -50 por ciento de la población mundial vive en regiones muy vulnerables al cambio climático. -2 -Han aumentado 15 veces los decesos por inundaciones, sequías y tormentas. 3 -Nueve de cada 10 eventos de cambio climático están relacionadas con el agua. 4 -18 mil millones de dólares al año es el costo de los desastres naturales en países de ingresos bajos y medios. 5 -Dos mil millones de personas viven en países que sufren un alto estrés hídrico. 6 -La pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas se considera uno de los riesgos globales de mayor aceleración durante la próxima década.

Ante tan tétrico panorama, surge la pregunta obligada: ¿Acaso no es deber del gobierno en cada país, procurar infraestructura hídrico-sanitaria, adecuada y suficiente para que todos tengamos agua potable disponible para uso y consumo diario? ¿Por qué no lo han hecho? No es justo que en pleno Siglo XXl, más de un cuarto de la población mundial no disponga todavía de agua segura en el hogar; y de pilón, tener que sortear las consecuencias catastróficas del cambio climático que, ineludiblemente, repercuten en ese apenas uno por ciento del agua disponible para consumo humano, y hasta en la del mar inclusive.

De PRESS & PR ENVIRONMENT. -El 28, 29 y 30 de abril pasado, se llevó a cabo la décima edición de la Conferencia “Nuestro Océano” en Busan, Corea del Sur. Participaron líderes mundiales, políticos, científicos, defensores de pueblos indígenas y representantes de la sociedad civil de todo el mundo. Un momento crucial para la acción en favor del océano y el liderazgo climático.

La Conferencia, bajo el lema: “Nuestro Océano, Nuestra Acción”, se ha convertido en la plataforma líder mundial para la acción voluntaria de gran impacto en favor del océano. Ha generado más de dos mil 600 compromisos, ha contribuido a la creación de áreas marinas protegidas (AMP) y ha impulsado la ratificación de acuerdos clave como el Tratado sobre la Alta Mar; así como ha hecho avanzar la economía azul sostenible. Casi la mitad de las áreas marinas protegidas creadas en todo el mundo, fueron anunciadas primero en esta Conferencia.

Hace tan solo un mes, la República de Corea se convirtió en la nación 21 que ratificó el Tratado sobre la Alta Mar. Aunque el Tratado requiere de aprobación de 60 países para entrar en vigor, se espera que el impulso de Busan se mantenga hasta la Conferencia de la ONU sobre el Océano a celebrarse el próximo mes de junio en Niza, Francia.

Cabe destacar, que, en la Conferencia, el gobierno de Panamá reforzó su compromiso con un futuro oceánico transparente y sostenible al anunciar nuevos esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Destaca la necesidad de establecer registros de propiedad de embarcaciones más accesibles y claros mediante la mejora de los procesos de recopilación de datos y digitalización. De esta manera, Panamá está dando pasos cruciales hacia la transparencia del beneficiario final (UBO por sus siglas en inglés) y asegurando una mayor rendición de cuentas en su flota y una mejor gobernanza oceánica.

Cabe destacar, que, sin acceso a información sobre el UBO, los Estados a menudo no pueden sancionar de manera efectiva a las personas que realmente se benefician del incumplimiento de las leyes pesqueras, particularmente cuando las embarcaciones operan bajo las denominaciones banderas de conveniencia, o a través de estructuras corporativas opacas. Esto permite que actores sin escrúpulos eludan la rendición de cuentas, amenacen la biodiversidad marina y afecten negativamente los medios de vida de aquellos pescadores que sí cumplen con las normas.

Peor aún, la aplicación de la ley suele dirigirse contra las tripulaciones y los operadores de las embarcaciones, en lugar de los verdaderos beneficiarios, perpetuando así ciclos de explotación sin abordar la causa de raíz.

Amable lector: Ojalá que las valiosas informaciones científicas sobre el cambio climático y el problema del agua que le hemos proporcionado, a través de este seguimiento periodístico, único en México y en el mundo, le sean de gran utilidad a usted, y a su familia. Cuídense, porque lo peor está por venir…

