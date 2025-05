En 2030, 14 estados resentirán escasez y estrés hídrico, entre ellos, 15 municipios del Edomex. y 12 alcaldías de la CDMX

Amable lector: Dado que el principal objetivo de este seguimiento periodístico-primero y único en México y el mundo-sobre el cambio climático y el problema del agua en todos los aspectos, emprendido por EL UNIVERSAL a lo largo de cinco años, en base a informaciones científicas recabadas y proporcionadas por la ONU, la UNAM, la UAM, el Tecnológico Nal. De México, la Universidad de las Américas Puebla, así como por otras universidades, instituciones, investigadores, etc., era-sigue siendo-convocar a las universidades, asociaciones, investigadores, académicos y a todos los interesados en el tema, a un congreso nacional para su discusión y análisis correspondiente y, desde luego, para que usted tenga a su disposición todo lo relacionado a los desequilibrios climáticos y los problemas en el vital líquido.

Pero, lamentablemente, al no lograrlo, y para que usted no esté saturado de este tipo de informaciones, con esta última colaboración, y de común acuerdo con El Gran Diario de México, damos por concluido este seguimiento y le damos las más cumplidas gracias por habernos dado la oportunidad de llegar hasta usted. Sin embargo, dada la situación preocupante de estos cambios en el clima y en el agua que ya están causando estragos, seguiremos buscando alternativas hasta lograr lo propuesto.

Agradecemos también a los diversos embajadores que nos prestaron su atención y a los lectores, tanto nacionales y de otros países, como Francia, España, Venezuela y Colombia, que estuvieron al pendiente de las publicaciones y que nos hicieron llegar sus valiosos comentarios, tanto favorables y de preocupación, así como de aquellos que aún dudan de esta terrible crisis. Muchas gracias también a quienes nos siguieron desde los respectivos países don se encontraban, como Japón, Austria, Francia, Suecia, etc.

De Agua Capital para EL UNIVERSAL. -Agua Capital es el Fondo del Agua de la Ciudad de México y es una plataforma de colaboración sin fines de lucro. Continúa: -Situación actual: -Por fugas, actualmente se pierden en la red más del 40 por ciento del agua en el Valle de México. -Se considera un 17 por ciento de agua no contabilizada (agua que se pierde por fugas domésticas, errores de medición y tomas clandestinas) -26 por ciento de la población no recibe cantidad suficiente de agua. -15 por ciento no cuenta con servicios de suministro de agua diario. -1.8 millones de personas se surten por tandeos. -Se extrae del acuífero casi el doble del agua que se recarga.

Sobreexplotación del acuífero: 17.79 m³/seg. Se extrae más del doble de agua de la que se recarga de manera natural. Difícil acceso a nuevas fuentes de abastecimiento. -Deterioro gradual de la calidad del agua en acuíferos y costos mayores al extraerse cada vez de mayor profundidad. -Disminución de niveles del acuífero: Un metro por año.

Efectos del cambio climático en la CDMX. -Escenario 2045-2069: Disminución en el volumen de agua disponible para infiltración: 15 por ciento. En 2050, el clima será entre 2 y 4 grados más cálido. Entre 2060 y 2090, se predice una reducción en la precipitación entre 10-28 por ciento. Estamos advertidos…

¿De dónde viene el agua de la CDMX? -Fuentes internas: -El 54 por ciento de acuífero (agua subterránea) y tres por ciento de manantiales (agua superficial) De fuentes externas: 43 por ciento del sistema Lerma-Cutzamala con siete presas.

¿Hacia dónde se va? El 85 por ciento del agua que desaloja la CDMX se envía a la, planta de tratamiento de Atotonilco, Hgo. y una parte se va a zonas de riego del Edomex. El agua tratada se reúsa para riego en el Valle del Mezquital. Las aguas sin tratamiento se envían al río Moctezuma y Río Tula, afluentes del Pánuco recorriendo 300 kms. y desembocan en el Golfo de México. Se cuentan con 23 plantas, pero no son suficientes, por lo que la falta de tratamiento y reúso de aguas residuales ha llevado a la sobreexplotación del recurso y la contaminación de ecosistemas. Actualmente, menos del 12 por ciento de las aguas residuales son reutilizadas para uso público urbano, industrial y agrícola.

Deforestación y su efecto en el ciclo del agua. -En los últimos 13 años se han perdido nueve mil hectáreas de bosques y áreas naturales que ayudan a la recarga del acuífero de la Cuenca de México, que abastece a los estados de México, Hidalgo y Ciudad de México. Entre 2001 y 2019 la CDMX perdió 167 hectáreas de cobertura arbórea (vegetación de más de cinco mts. de altura)

Sequías: -Serán recurrentes con mayores impactos en la disponibilidad de agua. Se considera que para 2030 14 estados tendrán escasez y estrés hídrico, principalmente en 15 municipios del Edomex y 12 alcaldías de la CDMX. El acceso a nuevas fuentes será difícil. La disponibilidad de agua en el futuro será incierta…

¿Qué pasará si estos problemas no son atendidos con oportunidad? 1-Impacto económico: -Presupuesto e inversiones insuficientes, afectaciones a la productividad y falta de crecimiento económico, así como riesgos operativos al sector productivo. Por otra parte, necesidad de extraer y potabilizar agua a mayores profundidades, así como importar más agua de grandes distancias y el inevitable daño a la infraestructura de la ciudad. 2 -Impacto ambiental: -Riesgo en mediano plazo (60 años) a la vida útil de los acuíferos por la sobreexplotación, mayores hundimientos y socavones. Menor resiliencia a los efectos del cambio climático.

3 -Impacto social: -Afectación a 20 millones de personas en el área metropolitana, impactos en la salud y enfermedades relacionadas con la falta de agua o por su consumo de mala calidad. Retos de equidad afectando a los sectores más vulnerables. En consecuencia, menor seguridad hídrica, menor calidad de vida y pérdida de medios de subsistencia.

Desde luego que toda esta información sustentada en estudios científicos, la deben conocer todos los habitantes del Valle de México para que estén debida, y oportunamente informados- y advertidos-sobre la devastación de los recursos naturales y sus terribles consecuencias. Además de la falta de lluvias, la contaminación es un agregado más. Y es con esto, justamente, amable lector, con lo que la ciencia y la academia cumplen su labor socioeducativa sobre los resultados de una investigación; ahora, que, si el poder político y económico están antes que la salud y la seguridad de la población, pues…Estamos advertidos… ¡A cuidarse todos!

Deseamos que estas valiosas informaciones sirvan para conservar la salud y la seguridad de todos. Recuerde, amable lector, que, del cambio climático y los problemas del agua en todos los aspectos, lo peor está por venir… Gracias por todo. Cuídese…

