De los 653 acuíferos existentes en México,157 están sobreexplotados y 105 al límite de su capacidad

Se crea o no, amable lector, la situación del agua en todos los aspectos en nuestro país, es preocupante y no se vislumbran soluciones inmediatas. Y aunque se diga que todo eso “ya lo sabemos”, la realidad es que solo conocemos el problema, pero ignoramos las consecuencias que todo esto puede ocasionar en unas décadas más si no se atiende como es debido, ahora que todavía hay tiempo. Desde luego que, lo más seguro, es que el gobierno no hará nada porque no lo considera urgente, y porque, de hecho, se requiere de una megaobra hidráulica y reordenamiento sanitario para abastecer de agua a toda la población, y con ello evitar el colapso dentro de pocos años.

Desde luego que es de creerse o no, pero la mayor parte de la población mexicana apenas si está conociendo, o enterándose del problema del agua que se está generando en todos los aspectos. La idea de que el agua dulce es inagotable persiste, y eso es algo difícil de evitar, porque la ven correr y fluir todavía por muchos lugares. Ahora que, si saber que casi la mitad de los acuíferos existentes ya presenta graves problemas, no es de llamar la atención, y tampoco como para preocuparse tanto para evitar su extinción, pues…

Información relevante. -GACETA-UNAM. -Apocalipsis del Agua-La crisis que viene. -Para evitar que el agua se acabe, y con ello la vida, son necesarias acciones inmediatas. Los cortes por días serán cada vez más comunes hasta que ésta tenga que ser suministrada por el gobierno en raciones mucho más pequeñas de las que utilizamos actualmente. Estamos en un punto de inflexión en el que podemos cambiar drásticamente el futuro del agua. Pero no sólo los hábitos personales de consumo afectan el gasto y desperdicio del recurso. Huella hídrica: -Tan solo para producir un vaso de cerveza de 355 ml., se gastan 70 litros de agua, y para un kilo de carne 15 mil.

Distribución del agua en México

El costo del agua no puede ser el mismo para uso personal que el de la industria que lucra con ella. Un pago diferenciado en el uso del agua podría ayudar al mantenimiento de la infraestructura para consumo humano.

Por otra parte, de acuerdo a la ONU, México enfrenta una situación compleja en materia de agua con problemas como la contaminación de agua potable, escasez y gestión ineficiente. Destaca también, que más del 70 por ciento de las fuentes de agua dulce presentan niveles de contaminación peligrosos, lo que pone en riesgo la salud de la población. Además, ONU-Hábitat, ha señalado que México tiene uno de los mayores consumos per cápita de agua en el mundo, lo que agrava la situación de escasez, especialmente en zonas urbanas.

La ONU, considera también que México tiene un nivel medio-bajo en la gestión integrada del agua, especialmente en la gestión de cuencas compartidas con otros países. Asimismo, agrega que el cambio climático está exacerbando la situación de escasez de agua en el país con sequías más frecuentes e intensas. Debido a que El 70 por ciento del consumo total de agua en México se destina a la agricultura y 14 a la industria, la sobreexplotación está agotando las reservas subterráneas. Y según la ONU, para 2050 las sequías se duplicarán lo que amenaza la disponibilidad y calidad de agua, y, lo que ineludiblemente, pondrá a México en desventaja. De hecho, el norte y centro del país ya enfrentan la irregularidad del vital líquido. La situación es preocupante.

De Agua Capital para EL UNIVERSAL. -Agua Capital es el Fondo del Agua de la Ciudad de México y es una plataforma de colaboración sin fines de lucro. Continúa: Situación del agua en México. – Distribución de la población y necesidades de acceso al agua. El 79 por ciento de la población nacional vive en zonas urbanas concentrada en 74 áreas metropolitanas, lo que implica una alta demanda de agua. El resto, 21 por ciento, dispersa en 185 mil localidades con poblaciones menores a 2 mil 500 habitantes, lo que significa altas complejidades para el desarrollo de infraestructura.

En cuanto a usos y eficiencias del agua, el sector agrícola utiliza 76 por ciento de las extracciones en módulos de riego, sociedades de responsabilidad limitada (SRLIP), unidades de riego, COTAs y usuarios individuales. En la agricultura de riego persisten pérdidas de agua hasta del 50 por ciento. El abastecimiento público-urbano: Cabildos, organismos operadores, organizaciones comunitarias, pequeñas embotelladoras y piperos es de 15 por ciento, en los que se pierde en fugas 40 por ciento aproximadamente. La industria autoabastecida: Comercio y servicios, que tiene que mejorar procesos para evitar contaminación de cuerpos de agua, utiliza el cinco por ciento. El restante 4 por ciento, que se requiere en la generación de energía, la creciente demanda de energía eléctrica aumentará el consumo de agua para este uso.

Acuíferos sobreexplotados. -50 por ciento del volumen del agua subterránea que se utiliza proviene de acuíferos sobreexplotados. – De los 653 acuíferos, 157 presentan una situación de sobreexplotación. -105 están al límite de su capacidad. -32 están con presencia de suelos salinos y agua salobre y 18 con intrusión salina.

Esta es la situación del agua en México, amable lector, una realidad latente, creciente y alarmante, al grado que, según la ONU, la Ciudad de México podría tener su “Día Cero” en 2028, pero advierte, que, si se emprenden acciones correctivas profundas, puede revertirse. Algo difícil de creer y aceptar, pero el problema es real y se complica cada vez más, por lo que ya no queda solo en manos de las autoridades resolverlo, si no en las de todos. Continuará…

