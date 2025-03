“Lo que se discutió hoy en la Cámara de Diputados no fue si procedía o no el desafuero de uno de sus integrantes ni tampoco determinar si alguien es culpable o no, sino la mala integración de una carpeta de investigación”, aseguró el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuya bancada votó por desechar la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

En un comunicado, precisó que “resultaba notoriamente improcedente darle trámite a la solicitud de desafuero que se presentó para enfrentar un proceso penal”. De hacer lo contrario, advirtió, vulneraría el principio del debido proceso.

Expuso que desaprobar lo determinado por la Sección Instructora haría que existiera la gran posibilidad de que el asunto se congelara y sería, además, validar vicios que se han presentado. Eso, añadió, implicaría dar impunidad.

En ese marco, el líder del PRI exigió al gobierno de Morelos que asuma su responsabilidad con la debida diligencia y seriedad, toda vez que no hacerlo, será generar, con su actitud, un estado de impunidad, y no de justicia.

La dirigencia nacional del tricolor argumentó que el partido exige justicia, pero una que esclarezca la responsabilidad de los hechos, buscando la verdad y respetando siempre el debido proceso.

“No le apostamos a una supuesta justicia que se determine por simples dichos, discursos, decreto o linchamiento, o populismo, porque eso puede resultar peligroso”, señaló el líder nacional del PRI.

Por otra parte, el partido tricolor ratificó que siempre ha estado en favor de las víctimas y de la justicia en favor de las mujeres. Por eso, sostuvo que la mejor manera de proteger a las víctimas es realizar una debida investigación de los hechos, que funde y motive una acusación, a fin de garantizar, así, que se impondrán legal y legítimamente, las sanciones que correspondan a quien resulte responsable.

El CEN del PRI dejó en claro que votar a favor no implica dar impunidad, ya que la autoridad correspondiente y competente está en la posibilidad de volver a presentar la solicitud de desafuero y dar seguimiento al trámite, integrando como debe ser, con gran responsabilidad, la carpeta de investigación.

