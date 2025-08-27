Más Información

En dos décadas, narcos mexicanos ganan casi un billón de dólares

En dos décadas, narcos mexicanos ganan casi un billón de dólares

"Cualquier investigación es buena"; Sheinbaum ve bien indagar nombres de implicados en sobornos de "El Mayo"

"Cualquier investigación es buena"; Sheinbaum ve bien indagar nombres de implicados en sobornos de "El Mayo"

¿Decapitado? Cártel de Sinaloa no está acabado, afirman expertos

¿Decapitado? Cártel de Sinaloa no está acabado, afirman expertos

Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

La presidenta insistió en que esperan la confirmación de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, y confió en que sea en septiembre.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo respondió a señalando que tiene que confirmarse la fecha.

“Tiene que confirmarse, hasta que no se confirme no podríamos dar la fecha, pero estamos esperando a que venga en septiembre”, comentó.

Lee también

El lunes, la titular del Ejecutivo federal dijo que "muy probablemente" la primera semana de septiembre podría venir a México el secretario de Estado de Estados Unidos para firmar el acuerdo de Seguridad.

"Muy probablemente venga no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable. Esta semana se confirma", comentó la Mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses