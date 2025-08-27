La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que esperan la confirmación de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y confió en que sea en septiembre.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo respondió a EL UNIVERSAL señalando que tiene que confirmarse la fecha.

“Tiene que confirmarse, hasta que no se confirme no podríamos dar la fecha, pero estamos esperando a que venga en septiembre”, comentó.

El lunes, la titular del Ejecutivo federal dijo que "muy probablemente" la primera semana de septiembre podría venir a México el secretario de Estado de Estados Unidos para firmar el acuerdo de Seguridad.

"Muy probablemente venga no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable. Esta semana se confirma", comentó la Mandataria federal.

