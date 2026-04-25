Tres hombres y una mujer detenidos en Oaxaca con más de 150 kilos de marihuana fueron vinculados a proceso por un juez por el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de transporte de marihuana.

Reymundo “N”, Noé “N” y Fernando “N” llevarán su proceso recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 13, localizado en el municipio de Miahuatlán; mientras que Yajaira “N”, estará interna en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Tanivet, Oaxaca, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Indicó que estas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, después de ser detenidas por agentes de la Policía Municipal de San Baltazar Chichicápam, cuando transportaban la droga en la batea de una camioneta.

Decomiso en marihuana en Oaxaca. Foto: Especial

Lee también ¡Atención! SSPC alerta por falsas ofertas de trabajo ligadas al Mundial 2026 en México; emite recomendaciones

De acuerdo con la carpeta de investigación, los agentes municipales, en coordinación con el gabinete de seguridad federal, atendieron un accidente vehicular sobre la carretera Ocotlán-San Dionisio Ocotepec, donde una camioneta se impactó contra un poste.

Y al inspeccionar el vehículo accidentado, localizaron en la batea de la camioneta, bolsas que contenían en total 156 kilos 80 gramos de marihuana, por lo que Reymundo “N”, Noé “N”, Fernando “N” y Yajaira “N” fueron detenidos.

Después, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Oaxaca, aportó los datos de prueba necesarios con la finalidad de obtener la vinculación a proceso referida en contra de los cuatro detenidos, prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses de investigación complementaria, señaló la FGR.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft