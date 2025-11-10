Más Información

La Fiscalía General de la República (), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Durango, obtuvo la vinculación a proceso contra Javier “O” y José “G”, por su probable responsabilidad en los delitos de portación agravada de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones, las autoridades federales detuvieron a los hoy imputados, dentro de un vehículo en las inmediaciones de la avenida principal Gabino Barreda, en la ciudad de .

Los uniformados aseguraron un arma de fuego, tres cargadores abastecidos con 51 cartuchos útiles, un arma de fuego larga tipo fusil, un cargador de disco doble abastecido con 60 cartuchos útiles, un aditamento lanzagranadas.

También cuatro cargadores para arma larga abastecidos con 114 cartuchos útiles, una granada, una mochila, un portapistola y un portacargador doble.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba necesarios ante el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Durango, para obtener la vinculación a proceso en su contra por los delitos referidos. Se dictó prisión preventiva oficiosa y dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR en Durango obtuvo la vinculación a proceso contra Javier “O” y José “G”, por su probable responsabilidad en portación de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas. Foto: Especial
