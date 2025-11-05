Durango, Durango.- En el II Congreso Internacional de Educación, el gobernador, Esteban Villegas Villarreal (PRI), aseguró que este espacio es para que los especialistas nacionales e internacionales reflexionen sobre la inclusión, equidad, salud educativa, liderazgo docente y los nuevos aprendizajes de la Nueva Escuela Mexicana.

Acompañado de Guillermo Adame Calderón, secretario de Educación del estado, y de Rolando Cruz García, subsecretario de Servicios Educativos, el mandatario estatal afirmó que Durango avanza hacia una educación más integral, incluyente e innovadora.

Expuso que su administración ha sentado las bases de un sistema educativo de vanguardia, con acciones que fortalecen la formación de niñas, niños y jóvenes, como la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, la revalorización del magisterio y el uso de tecnología propia a través de la plataforma digital CURA, creada en Durango para facilitar el seguimiento académico y la atención emocional del alumnado.

Además en el evento, el gobernador Villegas Villarreal escuchó que el objetivo es generar un análisis plural a través de paneles, conferencias magistrales, talleres y presentaciones sobre temas relevantes.

Participan los influencers Rafa Carvajal, Daniel Carreón, Nico Sastré, Trish Luna y Manuel Meza, quienes en conjunto reúnen a más de 11 millones de seguidores en redes sociales, además de conferencistas de gran trayectoria y experiencia que aportan a la construcción de una mejor educación en Durango, consideró.

En su momento, María del Consuelo Tavizón Gómez, supervisora de Nivel Básico Superior Federal, agradeció al gobernador su compromiso con la educación de las y los duranguenses, y reconoció su liderazgo y visión de gobierno.

Asimismo destacó que Durango cuenta con un programa estatal coherente que garantiza una educación de excelencia, equitativa e inclusiva, con énfasis en la mejora de los aprendizajes; también especificó que el Gobierno del Estado ha entregado uniformes, útiles y libros de texto gratuitos.

Y también impulsa la instalación de aulas interactivas digitales que transforman la enseñanza. Gracias a la presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso, se ha logrado que los alumnos cuenten con desayunos calientes, mejorando así la alimentación de las niñas y niños.

A su vez, Rolando Cruz, subsecretario de Servicios Educativos, habló del congreso se da cumplimiento a una de las líneas estratégicas del programa educativo estatal, orientado a elevar la calidad de los servicios educativos. Indicó que se cuenta con conferencistas de gran nivel, tanto nacionales como internacionales.

Durante este congreso habrá conferencias magistrales como “Leer para comprender”, “El cerebro docente”, “La apropiación tecnológica en el entorno educativo desde el pensamiento sistémico–complejo”, “Acoso y violencia escolar”, “La significación de las tecnologías digitales en la sociedad del conocimiento y sus repercusiones en la educación”, así como el panel “Aula Viral”, además de talleres y paneles con temas de interés educativo.

rmlgv