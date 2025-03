Hoy, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se enfrentaron las bancadas del PRI y de Morena por el caso de las personas desaparecidas en Teuchitlán, Jalisco.

Durante la discusión de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa y digitalización, el diputado Eduardo Gutiérrez Mancilla (PRI) reclamó a los morenistas que no quisieran tocar el tema del rancho Izaguirre; por lo que los legisladores guindas le reclamaron que el tema no estaba enlistado en el Orden del Día, y le exigieron que dejara la tribuna.

“De verdad que cada día nos sorprenden más, son insensibles, son perversos, están conducidos por el mal, y ese respeto que usted pide, diputado, ese respeto deberían tenerle ustedes a las madres buscadoras, a la memoria de los jóvenes que mataron en Jalisco. Me voy a largar, diputado, cuando en este país haya seguridad y se le garantice los jóvenes, y ahorita que me baje me lo dice usted de frente, porque es usted muy gritón, pero aquí estoy para defender y alzar la voz por las familias de México, no para hacerle caso a esta bola de parásitos insensibles, que son los de Morena”, refirió el priista.

Lee también Diputados aprueban en comisión reformas para que Seguridad accese a datos personales; busca reforzar investigación de delitos

Incluso, la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, le solicitó que abandonara el lugar porque se había terminado su tiempo de exposición, pero Gutiérrez Mancilla se negó.

“No me voy a callar, presidenta, porque en Jalisco callaron a miles de jóvenes, y en esta Tribuna no voy a permitir que se le calle a la juventud. Tengan el valor para enfrentar sus actos, tengan el valor para enfrentar lo que están haciendo. Los diputados de Morena están gritando indignados porque tocamos al gobierno con el pétalo de una rosa, pero no se indignan por las masacres que pasan en México, así deberían de gritar para defender a las madres de millones de jóvenes que hoy asesinan en campos de exterminio, en fosas clandestinas, en gobiernos de Morena que ustedes defienden, están defendiendo criminales”, dijo.

El diputado Mario Carrillo (Morena) replicó las acusaciones del priista y afirmó que los gobiernos tricolores del pasado eran los responsables de las desapariciones en el país, y no los gobiernos actuales de su partido.

🗣️Al grito de "narcodiputados", las bancadas del PRI y Morena se enfrentaron por el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.



📽️#VIDEO Enrique Gómez de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/AwPfb1CYGD — El Universal (@El_Universal_Mx) March 20, 2025

Lee también Suspenden clases en CCH Naucalpan tras ataque con cuchillo de alumno a profesor; maestros analizan seguridad

“Si el orador o la oradora quiere meter agenda política, que lo haga, que lo solicite a Jucopo, y con mucho gusto hablamos de agenda política, y sobre todo de desapariciones forzadas, que el partido que representa el orador, hacía en el pasado, ellos son los herederos de las desapariciones forzadas, ellos son los herederos de dejar a los jóvenes en la ignominia, no esta administración”, gritó Carrillo, desde su curul.

La diputada Margarita García (PT) también reclamó la acusación del priista, y lo llamó misógino por haber contrariado la orden de la diputada Dolores Padierna.

“Primeramente, le pedimos al orador que no le falta el respeto al presidente, eres misógino y aquí lo estás demostrando, pero a gritar a tu casa, y no puedes estar aquí insultándonos, porque a lo mejor tú sí ladras, pero apégate al tema. Si de verdad tienes pantalones, baja aquí y nos lo dices de frente, aquí te esperamos, porque ya estuvo suave de que hables nada más por hablar y ofendas a nuestra presidenta. Y este misógino que se baje de ahí o lo bajamos”, advirtió.

Lee también PRI propone 60 años de cárcel por reclutamiento forzado; PAN pide a OEA investigar caso Teuchitlán

La diputada petista fue apoyada por los legisladores oficialistas que empezaron a gritar: “Fuera, fuera, fuera”; y Gutiérrez Mancilla fue arropado por algunos diputados de su bancada y del PAN, quienes subieron a tribuna a responder: “No a la censura, no a la censura”. Mientras que la diputada Padierna también les gritaba a los de oposición: “Nada más saben gritar. Respeten el Reglamento”.

Finalmente, cuando los diputados de oposición regresaron a sus curules, desde ahí les gritaron a los morenistas “narcodiputados”, mientras hablaba la diputada Marcela López (Morena).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc