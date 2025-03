El diputado local de Morena Alberto Martínez Urincho, quien fuera presidente de la Comisión Especial para la elección de jueces y magistrados de la Ciudad de México, aceptó que se les filtraron en este proceso candidatos no aptos para la función judicial.

Durante la ‘Chilanguera’, detalló que estos perfiles no debieron ser avalados por los Comités de Evaluación, por lo que pidió a las ciudadana y a los medios de comunicación denunciarlos públicamente.

“Hay gente que valen la pena y ahí están, candidatas y candidatos; sí es cierto, hay personas que no deberían estar ahí, desconocemos esas instancias de los Comités de Evaluación por qué los eligieron… El pueblo no es tonto y ya están politizados, y la propia gente va a detectar esos casos tan aberrantes que estamos viendo que no deberían ser candidatos o candidatas, que son violentadores, deudor alimentario o acosador, pero va a ser la gente quien decida si esas personas son titulares de un órgano jurisdiccional en el Poder Judicial”, indicó.

Y añadió: “Entonces lo que necesitamos es denunciar o hacer de conocimiento esos casos de manera pública para que la ciudadanía se entere y no vaya a refrendar esos casos garrafales, porque hay personas no deseadas en las candidaturas y que la gente sea la mejor herramienta, el mejor instrumento, ese filtro para escoger a las mejores mujeres y hombres que vayan a representar dignamente un cargo en el Poder Judicial”.

Al respecto, denunció que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, utiliza recursos públicos de la demarcación para realizar foros con candidatos para esta elección judicial, a pesar de que esto está prohibido por ley.

“El alcalde rompe toda la normatividad y viola procedimientos establecidos. Hay una intromisión de la alcaldía Miguel Hidalgo mediante la realización de campañas anticipadas que violan la ley electoral, que claramente limita el actuar a partidos políticos y a funcionarios públicos. Mauricio Tabe utiliza recursos públicos para comprar materiales promocionales (impresos, libretas, papelería, entre otros) y así promover candidatas y candidatos mediante la organización de foros. Rompe además la normatividad y viola procedimientos establecidos. Es una intromisión de la Alcaldía Miguel Hidalgo, pues organiza campañas anticipadas que violan la ley electoral, que expresamente lo prohíbe y limita la participación a partidos políticos y a funcionarios públicos”, advirtió Martínez Urincho.









