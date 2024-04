El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un video con los testimonios del personal diplomático de la embajada de México en Ecuador, ante la irrupción de autoridades ecuatorianas para detener al ex vicepresidente Jorge Glas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de abril en Palacio Nacional, López Obrador reconoció a todo el personal diplomático por su defensa a la representación diplomática.

“Y es al mismo tiempo, la oportunidad de rendirles un homenaje por lo que hicieron, porque dejaron en alto el nombre de nuestro país, de nuestra soberanía, la dignidad de los pueblos y la defensa del derecho de asilo y del derecho internacional”, expresó López Obrador.

Los testimonios

Raquel Serur Smeke, embajadora de México en Ecuador que fue declarada persona non grata, comentó que las autoridades militares y policiales esperaban a que saliera “para proceder”.

“Escuché un ruido muy fuerte. Inmediatamente imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada”, contó Roberto Canseco, jefe de Cancillería y asuntos políticos de México en Ecuador.

Eva Martha Balbuena, jefa administrativa en la embajada de México en Ecuador, contó que percibió que la situación “estaba grave” cuando escuchó un ruido y vio que sometieron al guardia. Relató cómo los elementos policiales agredieron físicamente a Roberto Canseco para impedir que ellos pasaran.

Balbuena describió que trató de comunicarse de manera urgente con la embajadora Serur ante la irrupción a la embajada y por la detención de Jorge Glas.

“Salieron dos vehículos blindados”, dijo.

La embajadora relató que al contestar la llamada de Martha Balbuena, le expresó: “¡Qué, no, no, no puede ser! ¿Cómo?”.

“Veo al guardia boca abajo en el pasto con un intruso que lo tenía amagado”, detalló Canseco.

“Cuando finalmente tenían que salir, me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí porque era con un escudo que llegaba hasta mi cabeza. Sale un intruso y me doy cuenta de que van a abrir nuevamente la puerta, muevo un librero para impedir que ingresen, en eso me quitan a mí, mueven el librero. Yo opongo resistencia lo más que puedo, y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma”, contó Roberto Canseco.

El jefe de Cancillería contó que le impresionó que había un vehículo para llevarse al ex vicepresidente ecuatoriano. En las imágenes se le observa siendo agredido físicamente.

La embajadora Raquel Serur agradeció a la canciller Alicia Bárcena, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las personas que los apoyaron.

▶️ #ConferenciaPresidente | Conoce los testimonios de nuestras y nuestros diplomáticos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador como homenaje por la defensa de la @EmbaMexEcu hasta el último momento, cuando fueron vejados por fuerzas especiales ecuatorianas, el… pic.twitter.com/Y8EjUklgko — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 10, 2024

Llegada a México

Roberto Canseco contó que cuando llegó a México, sintió que estaba en casa ante el recibimiento de la canciller Bárcena en el aeropuerto. “Es una sensación extraordinaria”, dijo.

“El hecho de ver, cuando arriamos la bandera, te sientes de cierta forma derrotado, no sé, impotente”, declaró entre lágrimas Eva Martha Balbuena.

“Para mí sí ha sido el momento más triste de mi carrera”, expresó.

