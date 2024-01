Al reconocer las disculpas del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus comentarios transfóbicos en su contra, la diputada trans Salma Luévano alzó la voz por las poblaciones LGBT+ y mandó un mensaje contundente al titular del Ejecutivo y a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas.

A través de redes sociales, la “diputrans” pidió al Presidente cumplir su palabra de reunirse para “ver los pendientes de la agenda y de la deuda histórica hacia nuestra población LGBTTTTIAQ+”, tras un saludo que sostuvieron en días pasados.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador: hace unos días, en un evento público le solicité una reunión para ver los pendientes de la agenda de la diversidad sexual y de género, y de la deuda histórica hacia nuestra población.

“Usted inmediatamente me dijo que sí, lo cual se lo agradezco. Días después, en una mañanera, hizo un comentario que por error o por ignorancia lastimó y ofendió, no solo a mi persona y a mi identidad, sino a la de todas las mujeres trans de México.

“Señor presidente, reconozco y acepto la disculpa pública que el día de ayer me ofreció. Siempre he sido una mujer de diálogo. Desde mi primer día como activista LGBTIQA+, incluyendo cuando tomé protesta como una de las primeras diputadas trans en México. He creado puentes, he sido incansable y una mujer de una sola pieza”, expresó la diputada de Morena.

También manda mensaje a Jesús Ramírez Cuevas

“Presidente, hasta el momento no he tenido comunicación por parte del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas ni de nadie de su oficina para reunirnos. Estoy segura que el gobierno que usted encabeza, esta cuarta transformación de la que me siento orgullosa de pertenecer, no es un gobierno que me cierra las puertas, se las cierre a la diversidad o que nos ignore.

“La cuarta transformación tiene que ser diversa y si no es diversa, no es cuarta transformación. Y no dejaré de luchar señor presidente, hasta que la dignidad se haga costumbre”, declaró Luévano.

