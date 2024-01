Paola Suárez a punto de perder el ojo y con dos costillas rotas tras golpiza de su prometido

La influencer Paola Suárez fue hospitalizada de emergencia tras la golpiza que le propinó su novio, quien horas antes le había pedido matrimonio. Así lo informó la exparticipante de “La Casa de los Famosos”, Wendy Guevara por medio de un video que publicó en el canal de YouTube de “Paolita Suárez”, bajo el nombre “En el hospital les cuento lo que me pasó."

Aunado a ello, la influencer, quien también es conocida como "La Patas", mencionó a través de una publicación en su cuenta de Instagram, que debido a los golpes que le propinó su pareja, está a punto de perder uno de sus ojos.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebrante 2 costillas. Me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto, y un día antes me habías pedido matrimonio”, escribió.

Lee también: ¿Quién es Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara y que fue golpeada por su novio tras proponerle matrimonio?

Lee también: ¿Quién es Jesús, novio y presunto agresor de Paola Suárez, influencer hospitalizada de emergencia?

Paola Suárez, de "Las Perdidas", se encuentra hospitalizada tras ser golpeada por su novio

Este miércoles 10 de enero, se dio a conocer que Paola Suárez, integrante de "Las Perdidas" se encuentra hospitalizada, ya que presuntamente fue violentada por su novio.

De acuerdo con Wendy Guevara, Paolita Suárez, como también se conoce a la influencer, y quien apareció en un video recostada en una cama de hospital con el rostro hinchado, tiene un hematoma en el ojo, por lo que es necesario que se le desinflame para que los médicos puedan evaluar si no presenta algún daño; además de que se le desvió el tabique nasal.

"Su novio la golpeó, yo la verdad no había querido decir nada... ni Evelyn, ni nadie. Ya sabíamos. No habíamos querido decir nada, por respeto a ella, hasta que ella lo dijera", expresó la exparticipante de “La Casa de los Famosos”, quien también mencionó que Paola no se quiere ir del Hospital Regional donde actualmente se encuentra internada, pese a que sus amigas le pidieron que se cambiara a un nosocomio privado e incluso se ofrecieron a pagarlo.

Así mismo, la ganadora del reality show, aseguró que la influencer sí demandará a su novio por los golpes que recibió.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

- Con información de Selene Alonzo

