Tras ser acusada de "fardera", surge "Lady Aurrera" y sorprende con final inesperado

Una mujer quien fue tachada de “fardera” y apodada como “Lady Aurrera” en redes sociales, se hizo viral en Internet.

A través de distintas plataformas como “X”, antes Twitter, se difundió un video donde se observa a una mujer, quien vestía un sweater blanco, tener un altercado con el personal de un Bodega Aurrera, presuntamente acusada de sustraer mercancía.

En el clip se escucha a la mujer agredir e insultar a un empleado: “a mi no me toques, c*lero, o yo también me voy a pasar de verg*”, a lo que éste le responde: “Retírese pinche ratera”.

Esta situación causó el enojo de la mujer, quien amenazó con llevar a su familia al lugar por supuestamente haber sido agredida por el trabajador.

Los clientes del lugar pidieron al personal llamar a una patrulla, por lo que posteriormente, entre gritos de “a mi me vale madr*s, la mujer decide quitarse el sweater y el brasier para demostrar que no se había sustraido nada del lugar.

De acuerdo con algunos testigos, la pelea sucedió en una de las sucursales de Bodega Aurerea ubicada en Las Torres, en la ciudad de Puebla.

Esra es una historia más de esta jungla de asfalto, dónde #LadyAurrera una ya conocida fardera en la zona se viste de Mamá-Lucha y nos regala un final inesperado no apto para menores de edad...🙈 pic.twitter.com/2eC1eMXJgP — ★·.·´HeChIzErO`·.·★  (@Hechizero_38) January 9, 2024

Usuarios inundan las redes con memes de "Lady Aurrera"

El video viral de “Lady Aurrera”, mujer quien presuntamente había robado algunos artículos de un Bodega Aurrera en Puebla, y quien aparece en un video desnudandose para comprobar lo contrario desató memes en redes sociales. Varios usuarios han echado a volar su imaginación y han inundado las redes. Aquí te presentamos los mejores.

todo marchaba de maravilla hasta que #LadyAurrera 🤣 pic.twitter.com/kiMHfzKIVt — azrael Solis (@ZamaelSolis) January 9, 2024

#LadyAurrera



Como creía verse/ como se ve con sus 95 kilos pic.twitter.com/Wm1l9j34Si — AnaLu (@laloch2018) January 9, 2024

Memes Lady Aurrera. Foto: Captura de pantalla

#LadyAurrera Las mujeres que se pintan el cabello de ese color es señal de peligro .😈 pic.twitter.com/Fpt2ITQZ2t — ASTRO (@astroboy_z) January 9, 2024

Memes Lady Aurrera. Foto: Captura de pantalla

