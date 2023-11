María Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada de Morena, subió a tribuna de San Lázaro para “levantar la voz” por todas las víctimas del terrorismo, ante el conflicto israelí-palestino.

En su intervención y rodeada de compañeros de su bancada, la diputada de la Ciudad de México expresó que “cuando abrimos los ojos todos los días, le damos gracias a que nuestro México vivimos en paz”, y aprovechó para cantar “Solo le pido a Dios”, de Mercedes Sosa.

Con flores blancas y mensajes como “Palestina merece paz y libertad”, la diputada Chavira se pronunció en contra del terrorismo, “pero también estamos en contra del genocidio y eso es lo que está perpetrando el gobierno de Israel”. Pidió un cese inmediato al fuego y expresó además su solidaridad con las víctimas de Israel, Gaza y Cisjordania.

“Y por eso cuando escuchamos en tribuna a quienes también, en nuestro tiempo, cuando había un presidente espurio que también declaró la guerra al narco, también fue un genocida y también lo denunciamos porque nosotros estamos en contra de aquellos que atropellan y usan el estado de la fuerza para aplastar los más débiles”, dijo en referencia al expresidente Felipe Calderón.

“Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee la otra mejilla, después de que una garra me arañó hasta la suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente”, cantó la legisladora de Morena entre aplausos.

“Es difícil subir a tribuna cuando vemos a tantos niños y a tantas niñas muriendo en este triste mundo, y esperemos que elevemos la voz y que México, como ha sido una nación de paz, abracemos la posibilidad que la paz regrese al mundo”, añadió.

