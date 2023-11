El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2024 fue aprobado ayer en lo general por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, sin cambios al dictamen que fue avalado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el pasado 3 de noviembre.

Con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención se avaló el recorte a los órganos autónomos por 13 mil millones de pesos, entre ellos al Poder Judicial de la Federación, al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Sin embargo, este martes, a través de modificaciones al dictamen, Morena prevé replantear el recorte de 767 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contemplado en el dictamen del PEF.

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena), integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó: “El caso del Tribunal Electoral es distinto, porque las valoraciones que se tienen que hacer tienen que corresponder a un ciclo sexenal, en el que suele haber mayor litigiosidad, mayores juicios que se presentan. Estamos trabajando en este momento para presentar las reservas necesarias y llegar a un punto en el que el Tribunal Electoral, sin excesos, sin lujos, sin privilegios, pueda cumplir con su labor, pero estamos conscientes de que es importante eso”, dijo.

Por su parte, el coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, anunció el pasado domingo que el presupuesto del TEPJF tendrá una ampliación y el recorte ya no será de 767 millones de pesos.

“Se realizará una revisión en el marco de los próximos comicios, pues serán elegidos más de mil 400 ayuntamientos, se renovarán 20 congresos estatales y todo el Poder Federal. Eso implica que el Tribunal Electoral esté fortalecido. Cada tres años sucede, tiene una ampliación presupuestal para atender esto a través de la contratación de personal eventual”, dijo.

Sin fondo para Acapulco

El PEF para 2024 avalado en lo general no contempló la creación de un fondo extraordinario para apoyar a los damnificados y la reconstrucción de Acapulco; no obstante, la oposición presentó propuestas para destinar recursos a las víctimas del huracán Otis.

Morena aseguró que también tiene un proyecto para que en el PEF se etiqueten recursos para atender las necesidades de Acapulco. Hamlet García refirió que ayer su bancada trabajó en la redacción de una propuesta que presentarán durante la discusión de las reservas al dictamen.

“Acapulco se está atendiendo desde el presupuesto 2023 y se va a atender en 2024. Va a haber atención para Guerrero. Ahí estamos, en la redacción de las reservas para que existan esos recursos para Acapulco con mayor fuerza de lo que se había proyectado”, dijo.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, propuso que los recursos etiquetados para el Fobaproa en el PEF para 2024 le sean retirados y se destinen a un fondo para la reconstrucción de Acapulco. En tribuna, acompañado de su bancada y las del PAN y PRD, detalló que se podrían reasignar aproximadamente 40 mil millones de pesos.

“Presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar a Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva. Pido su voto para terminar con ese abuso. Sé que me lo darán, porque si no el Fobaproa va a ser de Morena, no de nosotros”, expresó.

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) también propuso crear un fondo con un recorte en el PEF de 30% a las obras prioritarias del gobierno federal por unos 85 mil pesos.