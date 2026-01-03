“Son infiltrados de Morena y del Bienestar”, acusaron venezolanos que radican en la Ciudad de México (CDMX) ante las manifestaciones de un grupo de personas, la mayoría mexicanos, quienes protestaron por la detención del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump.

En el marco de una manifestación frente a la Embajada de Venezuela en México donde arribaron un centenar de manifestantes en contra de la intervención militar, un grupo de venezolanos lanzaron consignas en contra de Maduro y celebraron su detención.

“Ellos no defienden la democracia, ni a Venezuela, defienden a una dictadura”, expuso Eduardo, venezolano que radica en México desde hace seis años.

“Esos son del bloque negro”, expuso Diana en la ante la manifestación donde gritaban “fuera los Yanquis de Venezuela”. Con banderas de Venezuela y México, el grupo de manifestantes que respaldan a Nicolás Maduro acallaron a los pocos venezolanos.

Los grupos de antagónicos en pro y en contra de Maduro fueron encapsulados para evitar confrontaciones. “Viva Venezuela, fuera Trump”, "Aguas con los gringos, se roban tu petróleo" y "el que no brinque es Yanqui" fueron algunas de las consignas.

