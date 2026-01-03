Más Información

EU ocupará el vacío de poder que deja Nicolás Maduro: Trump; "vamos a dirigir el país" hasta que haya una transición

Minuto a minuto: Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Nicolás Maduro; Caracas denuncia "secuestro" del líder chavista

EU captura a Nicolás Maduro: Así fue “Absolute Resolve”, la operación para detener al líder venezolano

Trump difunde foto de captura de Nicolás Maduro; es trasladado a Nueva York

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo"; fue "como un show de tv"

Países de AL han buscado a México tras ataque de EU a Venezuela, dice Sheinbaum; hace un llamado a la unidad

“Son infiltrados de y del Bienestar”, acusaron venezolanos que radican en la Ciudad de México (CDMX) ante las manifestaciones de un grupo de personas, la mayoría mexicanos, quienes protestaron por la detención del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por .

En el marco de una manifestación frente a la Embajada de Venezuela en México donde arribaron un centenar de manifestantes en contra de la intervención militar, un grupo de venezolanos lanzaron consignas en contra de Maduro y celebraron su detención.

“Ellos no defienden la democracia, ni a Venezuela, defienden a una dictadura”, expuso Eduardo, venezolano que radica en México desde hace seis años.

“Esos son del bloque negro”, expuso Diana en la ante la manifestación donde gritaban “fuera los Yanquis de Venezuela”. Con banderas de Venezuela y México, el grupo de manifestantes que respaldan a Nicolás Maduro acallaron a los pocos venezolanos.

Los grupos de antagónicos en pro y en contra de Maduro fueron encapsulados para evitar confrontaciones. “Viva Venezuela, fuera Trump”, "Aguas con los gringos, se roban tu petróleo" y "el que no brinque es Yanqui" fueron algunas de las consignas.

