La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 1 de octubre de 2024 al 29 de diciembre de 2025 se han canjeado en el país 9 mil 81 armas de fuego como parte de la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz, impulsada por el Gobierno federal para atender las causas estructurales de la violencia.

Del total de armas intercambiadas de manera anónima por dinero en efectivo, 2 mil 642 corresponden a armas largas, 5 mil 297 a armas cortas y mil 142 granadas, además de cartuchos y cargadores. Este programa se ha llevado a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y con el apoyo de la Iglesia católica.

Al presentar los avances del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Rodríguez destacó que, por instrucción presidencial, desde noviembre de 2024 se interviene de manera focalizada en 61 municipios prioritarios de 12 entidades federativas, con acciones comunitarias, preventivas y de reconstrucción del tejido social.

Detalló que en Tijuana, Baja California, se brindaron 126 mil 729 atenciones, mediante visitas domiciliarias en 33 colonias, la realización de 30 ferias de paz, la conformación de 21 comités de paz, un consejo de paz y justicia cívica, así como la recuperación de 54 espacios públicos.

En Chiapas, en municipios como Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa, San Cristóbal de las Casas y Pantelhó, se otorgaron 120 mil 909 atenciones, a través de 73 ferias de paz y 79 asambleas comunitarias. Mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, se registraron 136 mil atenciones, con intervención en 29 colonias y la creación de 43 comités de paz.

En los municipios de Colima y Manzanillo se brindaron más de 22 mil atenciones, y en el Estado de México, en localidades como Ecatepec, Chalco, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad, se alcanzaron 317 mil 351 atenciones, acompañadas de ferias de paz y comités ciudadanos.

La funcionaria resaltó que en Guanajuato, particularmente en Celaya, León y Salamanca, se otorgaron 463 mil atenciones, se realizaron 99 ferias de paz, se integraron 72 comités y se recuperaron 45 espacios públicos. Acciones similares se llevaron a cabo en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora y Tabasco.

Van 7 mil jornadas por la paz en todo México

Rodríguez subrayó la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que permitió impulsar 14 proyectos de infraestructura comunitaria, como centros de desarrollo, parques y canchas deportivas en municipios prioritarios.

Asimismo, informó que se han realizado 7 mil jornadas por la paz en las 32 entidades del país, con la participación de más de 900 mil jóvenes, además de actividades culturales, artísticas y deportivas promovidas por los semilleros de paz y programas como Ponte Pila, que alcanzó a 1.4 millones de jóvenes.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada y agradecida con las vecinas, los vecinos y los servidores públicos de todas las dependencias en la atención a las causas que generan la violencia”, concluyó.

