El exjefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, afirmó que la encuesta de EL UNIVERSAL que lo coloca en primer lugar entre los aspirantes presidenciales de la Alianza Va por México, lo compromete a seguir trabajando como hasta ahora.

En entrevista, el actual coordinador del PRD en el Senado expresa su respeto hacia todas las encuestas y urge a los partidos aliancistas PAN, PRD y PRI a acelerar el proceso de definición de la candidatura presidencial, para que se tenga a quien encabece a la coalición a más tardar en julio próximo.

“Poder tener pronto una selección de candidatas, de candidatos, que puedan recorrer el país ya en la alianza, poder consolidar pronto una alianza, urge consolidar la alianza, y por supuesto hacer este recorrido nacional, me parece que eso es lo que ya está pidiendo la ciudadanía”, subraya.

Lee también: Celebra Monreal que sin espectaculares o una estructura política, encuesta lo ubica en tercer lugar

Miguel Ángel Mancera apunta que la mejor forma de decidir quién será candidata o candidato de Va por México sería a través elecciones primarias, pero lamentablemente ese método sale muy caro, por lo que lo más probable es que sea con encuestas como se construya la candidatura.

Además, reiteró su rechazo a que sea el PAN el que controle el proceso de elección interna y pretenda imponer al candidato o candidata.

”Esa idea pues no estaría al menos en nuestro radar. Si es así, nosotros no estaríamos participando, porque un ejercicio de imposición no puede construir una alianza, la alianza tiene que ser de acuerdo entre todos”, enfatizó.

Lee también: “Si todo sigue así” habrá mujer presidenta en 2024: dice Sheinbaum tras resultados de encuesta de EL UNIVERSAL

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rmlgv