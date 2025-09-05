Con la presencia de académicos, especialistas, activistas, representantes de instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, organizaciones civiles, gobierno federal y del clero, así como miembros de la comunidad universitaria, del 10 al 12 de septiembre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará la Primera Semana Nacional de Cultura de Paz, para dialogar, reflexionar y construir propuestas en torno a la paz como eje transformador de la sociedad.

Entre los participantes figuran la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú; la científica Ana María Cetto; el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia; la periodista Gabriela Warkentin; la escritora Eufrosina Cruz; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez; el presidente y fundador de Serapaz, Miguel Álvarez Gándara; Mariclaire Acosta, y el jurista y académico Diego Valadés, entre otros.

A través de una tarjeta informativa, la UNAM informó que la Primera Semana Nacional forma parte de la estrategia transversal y permanente en materia de cultura de paz impulsada por el rector Leonardo Lomelí, para colocar a la paz como un principio articulador de la vida universitaria y del compromiso social de la Universidad con el país.

Los trabajos se desarrollarán mediante ocho paneles temáticos: Educación y ciencia para la paz; Derechos humanos y resolución pacífica de conflictos: Violencias sociales y resistencias para la paz; Tejido social comunitario y redes sociales de apoyo; Estado de derecho y justicia social; Género, diversidades y paz; Jóvenes y cultura de paz y Medio ambiente, territorio y paz sostenible.

Se realizarán tres conferencias magistrales dictadas por: Olimpia Coral Melo, defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y niñas; Dag Nylander, embajador designado de Noruega en México y experto en resolución de conflictos, y Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz 2016.

La Primera Semana Nacional de Cultura de Paz es parte de la estrategia “Cultura de paz: un semillero universitario” impulsada por el rector desde el pasado 11 de junio, en la que destacó que “la paz en el futuro depende de lo que hoy seamos capaces de imaginar, construir y defender colectivamente. La UNAM tiene la fortaleza, las capacidades y el deber para convertirse en un semillero de paz dentro y fuera de nuestras fronteras. Hagamos de ella un espacio donde florezca”, dijo.