Maduro desea "feliz año nuevo" en EU; difunden video tras ser capturado

Nicolás Maduro, el conductor de autobús heredero del chavismo

EN VIVO: EU depone y captura a Nicolás Maduro; sigue aquí la cobertura minuto a minuto

Ataque de EU en Venezuela deja al menos 40 muertos, reporta New York Times; hay militares y civiles entre las víctimas

"La estructura de mi casa vibraba. No había luz, internet, ni teléfono"; periodista narra la noche del bombardeo en Caracas

México, Cuba y Colombia, ¿en la mira de EU?

La Universidad Autónoma Metropolitana () condenó las acciones militares contra la por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos de América y consideró indispensable privilegiar las vías diplomáticas, el diálogo y la mediación como mecanismos para la resolución de conflictos.

“Desde su compromiso histórico con la paz, los derechos humanos y la libre autodeterminación de los pueblos, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) expresa su solidaridad con la nación venezolana para que sea respetada su soberanía”, expresó en un comunicado

UAM condena intervención militar de EU en Venezuela; expresa su solidaridad con el país frente a “estas agresiones que violan la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (), vulneran la integridad y seguridad del pueblo venezolano y ponen en riesgo la estabilidad de la región latinoamericana”.

