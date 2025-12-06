La sentencia de ocho años de prisión que se le dictó a Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas agravado, seguirá suspendida.

Lo anterior, porque un Tribunal Colegiado de Apelación le negó el amparo contra el congelamiento de la pena determinado por un juez de Ejecución Penal, luego de que el hijo del capo Ismael Zambada García, “El Mayo”, fuera extraditado a los Estados Unidos, en diciembre de 2019.

En febrero de 2020, un juez de Ejecución Penal ordenó la suspensión de la sentencia impuesta a “El Mayito Gordo”, hasta en tanto fuera reingresado al Estado Mexicano.

Lee también Director del IMPI garantiza entrega de marcas a Grecia Quiroz; dice que viuda de Manzo tiene derecho a usar su nombre

Prisión. Foto: iStock

En contra de esa decisión, el cabecilla de la facción de “La Mayiza” interpuso un recurso de apelación, al considerar que el juez de Ejecución de Sanciones no fundamentó ni motivó su decisión de suspender la sentencia, vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Apelación resolvió que el acto reclamado no es apelable porque “no se ubica en las decisiones que taxativamente se enumeran en el artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal”.

“Asimismo, que no se encuentra contemplado en algún otro precepto de la referida ley, por lo que se declaró inadmisible el recurso contra el auto de cuatro de febrero de dos mil veinte, en términos de la fracción II del numeral 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, resolvió Diego David Jiménez Roldán, secretario en funciones del Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, en su sentencia.

Lee también Indagan causas de explosión frente a la Policía de Coahuayana, Michoacán; trasladan a heridos en helicóptero

Tras ser detenido, en 2014, en una comunidad al sur de Culiacán, Ismael Zambada Imperial, alias “Mayito Gordo”, fue sentenciado en primera instancia a 13 años, cuatro meses de prisión por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea agravado, por el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande.

Sin embargo, un Tribunal Unitario modificó la condena impuesta al sinaloense y la redujo a diez años, ocho meses de cárcel.

Pero en marzo de 2019, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal disminuyó la sentencia a ocho años de cárcel que cumplía el sinaloense en el Centro Federal de Reinserción Social Número 4 “Noreste”, en Tepic, Nayarit, hasta que en 2019 fue entregado al gobierno de los Estados Unidos, donde actualmente cumple pena de nueve años de prisión tras declararse culpable de tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana al vecino país del norte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro