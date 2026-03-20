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Isla Mujeres, Q. Roo.- En el marco de la , el general Óscar David Lozano Águila presentó los paquetes que ofrece el y el Grupo Mundo Maya, con diversas actividades y precios, como pare de “México está de Moda”.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 20 de marzo, el director del Tren Maya tuvo un desliz al confundir la palabra certeza con “cerveza”.

“Estamos trabajando con ellos, para que estos servicios, tanto el Tren de larga distancia, y más adelante les hablaré del Tren restaurante, puedan brindar con toda´cerveza´, con toda certeza. ¡No con toda cerveza, perdón, me equivoqué, me traicionó el subconsciente!", dijo.

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“Con toda certeza portamos brindar un servicio de calidad”, expresó ante las risas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los eventos para este 2026, destacó el paquete turístico Aeroshow en el hotel Mundo Maya, el Equinoccio de Primavera y Nascar México-Tulum.

Entre los paquetes está el Tour de la Biosfera de 5 días y cinco noche por 24 mil pesos por persona y el Tour Maya de Palenque cuatro días y tres noches por 18 mil 525 pesos, con vuelo redondo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), hospedaje y alimentos.

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También mencionó Lozano Águila el lanzamiento del Tren Gastronómico que inicia con un brunch y finaliza con una cena a bordo de cinco tiempos, degustando menús elaborados por chefs certificados.

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