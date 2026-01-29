La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el dictamen presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el accidente del Tren Interoceánico está sustentado en pruebas científicas y no en especulaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el primer dictamen elaborado por la FGR se basa principalmente en la información obtenida de la caja negra del tren, la cual permitió determinar que la unidad circulaba a exceso de velocidad al momento del percance.

FGR realizó revisión técnica de la caja negra

Sheinbaum subrayó que la fiscalía realizó una revisión técnica exhaustiva, tanto de las vías como de los datos registrados por la caja negra, y explicó que incluso se presentó un video con simulaciones matemáticas y físicas que recrean el accidente. Dichas simulaciones toman en cuenta elementos como el peralte y el radio de giro de la curva, mostrando cómo el exceso de velocidad provocó el siniestro.

“La información no es una especulación, es una prueba científica”, afirmó la Presidenta, al señalar que la simulación se realizó con base en evidencias verificables y no desde una interpretación jurídica.

Asimismo, resaltó que la fiscal Ernestina Godoy explicó que la caja negra demostró estar en correcto funcionamiento, ya que los registros muestran cómo la velocidad del tren descendía a cero cada vez que llegaba a una estación. Este comportamiento, dijo, confirma la confiabilidad del dispositivo.

La Presidenta añadió que el análisis también reveló que en otros tramos del recorrido se registraron episodios de exceso de velocidad, información que fue expuesta de manera clara por la fiscalía.

Sheinbaum señaló que aún falta un segundo dictamen que cierre formalmente el caso, pero insistió en que el trabajo realizado hasta ahora por la FGR es sólido y está respaldado por evidencia científica.

Sheinbaum: conductor y supervisor están detenidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que por el descarrilamiento del Tren Interoceánico están detenidas dos personas: el conductor y el supervisor.

En su conferencia mañanera de este jueves 29 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que “por supuesto va a haber justicia para las víctimas”.

En el Salón Tesorería, la Presidenta recalcó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario también está haciendo un dictamen y que el Tren para pasajeros no va a funcionar hasta que no se tenga la certeza de que todo funcione adecuadamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr