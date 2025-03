En esta edición de Con los de Casa, David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL dialogó con el embajador Miguel Ángel González Félix sobre la entrega masiva de 29 cabecillas del crimen organizado, entre ellos Rafael Caro Quintero, que hizo el Gabinete de Seguridad de México al gobierno estadounidense.

"No ha habido un reclamo político. He visto gente quiere ser muy puntillosa con el fundamento legal, pero nadie va a salir a defenderlos (a los integrantes del crimen organizado). Esto es como si tú hicieras una fumigada en tu jardín. Muchas veces tienes que valorar eso: no me quedo con este problema acá, cuando es un problema del que me puedo deshacer", expuso el diplomático sobre el traslado masivo de capos.

De acuerdo con el diplomático, "nunca se hubiera podido hacer un procedimiento de entrega de 29 personas al mismo tiempo vía extradición". Además, aseveró que podría haber presiones de Estados Unidos para que, en casos específicos, se busque la pena de muerte.

David Aponte dialogó con el embajador Miguel Ángel González Félix en Con los de Casa. Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

El embajador confirmó que, en la extradición, a los presuntos criminales se les puede sancionar con el delito que el gobierno estadounidense solicita: "Sí, se les pueden aplicar otros cargos y teóricamente se les podría aplicar pena de muerte. Estas personas están entrando como cualquier persona que entra a Estados Unidos, entonces no van con las restricciones (del territorio mexicano)", explicó.

Respecto a las sanciones económicas, el diplomático detalló que "esos aranceles no son químicamente puros; cortan hacia los dos lados. Hay una reacción en los mercados y genera aumento de precios, inflación y lo más delicado: salida del mercado, porque los productos dejan de ser competitivos".

Sobre la posible respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre "medidas no arancelarias", González Félix expuso que la titular del Ejecutivo se refiere a "procesos de etiquetados, normas de calidad, normas mexicanas; medidas medioambientales y de seguridad como represalias".

Sobre la designación como terroristas a los cárteles del crimen organizado, el embajador mencionó que esto le da a los estadounidenses "ciertas facultades extraterritoriales que obviamente no queremos que usen".

Dijo que "si hay un país que maneja la parte de extraterritorialidad con singular alegría es EU". Por lo tanto, "si no queremos que los Estados Unidos pretendan venir a hacer nuestra chamba acá, tenemos que fortalecer los equipos. El tema nos agarró muy de golpe", advirtió.

