10 mil soldados, 29 narcotraficantes y 1 amenaza

La amenaza de aranceles no se ha ido. Todavía tiene fecha del 4 de marzo. Para el presidente Trump, el impuesto del 25% a las importaciones mexicanas es un castigo por el flujo constante de migrantes y fentanilo de sur a norte.

En los últimos meses los cruces irregulares de personas en la frontera han caído a niveles que no se veían en 15 años, por eso la seguridad y el tráfico de drogas han cobrado más importancia en la relación entre los dos países.

El puerto entre Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, es el principal punto de entrada de fentanilo a Estados Unidos. De las 10 toneladas de la droga sintética que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confiscó en 2024, el 60% se encontró en esta zona. La presidenta Claudia Sheinbaum quiere confiscar la mayoría de la droga del lado mexicano, para mantener tranquilo al presidente Donald Trump. El 4 de febrero anunció el envío de 10 mil miembros adicionales de la Guardia Nacional a la frontera para ayudar con esto, un gesto que llevó a Trump a retrasar la imposición de aranceles por un mes.

Pero no está claro que el despliegue de más tropas sea la solución. Los carteles son ingeniosos: “una vez encontramos un cargamento en botellas de tequila,” me dijo el Capitán Barradas, de la Marina Mexicana. Más del 90% del fentanilo confiscado en Estados Unidos, se encontró en puertos de entrada como Nogales y principalmente lo llevaban ciudadanos estadounidenses, no migrantes. Y la producción de fentanilo “puede hacerse en cualquier cocina,” le afirmó a la revista The Economist Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del Cisen. Todo esto implica que enfocarse en más soldados en la frontera es importante, pero no es la respuesta completa.

Esta semana México llevó a cabo un operativo sin precedentes con el traslado de 29 líderes criminales a Estados Unidos, entre ellos Rafael Caro Quintero. 40 años tuvieron que pasar para que la justicia norteamericana pudiera ver la imagen del “Narco de Narcos” bajar esposado de su avión y pisar suelo americano. Es el gran trofeo de la DEA, después del asesinato del agente Enrique Kiki Camarena en 1985. Pero ¿qué fue esto? ¿Una extradición? ¿Un traslado? O ¿una expulsión? El término es importante porque el Departamento de Justicia informó que buscará la pena de muerte para algunos de estos criminales, incluído Caro Quintero, aunque el acuerdo binacional de extradición protege a los mexicanos de ese castigo.

Lo cierto es que, aunque haya que retorcer los términos un poco, tanto el envío de la Guardia Nacional a la frontera como el envío de grandes capos mexicanos a Estados Unidos, son un símbolo de buena voluntad. Tal vez no resuelvan el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, pero son un mensaje: México está dispuesto a dar lo que Washington pide. “El regalo de Sheinbaum a Trump,” se tituló el Arlequín de este periódico el día del traslado histórico de criminales. Un regalo, aunque la amenaza de aranceles siga ahí.