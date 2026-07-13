La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este fin de semana la compañía surcoreana Hyundai utilizó el Tren Interoceánico para trasladar 3 mil vehículos desde Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz. En esta semana, dijo, se definirá si la colaboración será de forma permanente.

“Este fin de semana se hizo un traslado muy importante de vehículos de la empresa Hyundai por el Interoceánico. Llegaron a Salina Cruz y salieron por Coatzacoalcos. Y esta semana se está viendo para ver si ya se firma formalmente el contrato del Interoceánico para que sea permanente la utilización del tren para este traslado de vehículos”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este lunes 13 de julio, la mandataria destacó que en próximos días también se informará sobre plantas de empresas que desean instalarse en México, luego de que Toyota retiró una planta de Tijuana a Texas, lo que celebró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y atribuyó a su política arancelaria.

Lee también Caso "Mayo" Zambada: Sheinbaum reacciona a reciente entrevista de Ken Salazar; llama a escucharla

“Estamos en contacto con la industria automotriz y trabajando permanentemente y parte de lo que trabajamos con el gobierno de Estados Unidos, es la reducción de este arancel que fue impuesto también de manera unilateral. Y estamos trabajando con la industria automotriz, ha aumentado la venta de vehículos nacionales y yo me reunido dos veces con ellos, viene ahora una tercera reunión también con toda la industria automotriz y buscando diferentes mecanismos para evitar que pueda cerrarse otra planta.

“Lo que… más que cerrar completamente a su producción, lo que hacen es trasladar la producción de alguna de sus plantas y nosotros con la Secretaría del Trabajo, los gobernadores de los estados y la propia Secretaría de Economía, dando alternativas a los trabajadores”, señaló.

[Publicidad]

Además, Sheinbaum Pardo precisó que el cierre de dicha planta “no es algo que vaya a ser de un día a otro” sino de un proceso que toma años. En ese sentido, espera que avancen las negociaciones con Estados Unidos para reducir o quitar el arancel de importaciones de vehículos.

em/apr