Por quinto día consecutivo, cientos de trabajadores del Poder Judicial mantienen el paro nacional de labores y protestan afuera de la sede en San Lázaro por la extinción de 13 de sus fideicomisos.

El cese de labores que inició el lunes 16 de octubre, y que fue decretado el miércoles 18, se mantendrá hasta el próximo martes 24 de octubre, cuando se prevé que el Senado discuta y vote la minuta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"Cuidado, se avisa, el Poder Judicial no se pisa", "Poder Judicial, esta lucha hay que ganar", "No es por dinero, es por autonomía", "Amigo, entiende, el trabajo se defiende", "No son privilegios, son nuestros derechos", son algunas de las consignas que corean los trabajadores que se encuentran congregados en San Lázaro.

También rechazan la "intromisión al Poder Judicial" que pretende realizar el Poder Ejecutivo, por medio del Legislativo, señalan en algunas pancartas que portan.

Los trabajadores del Poder Judicial también marcharán el próximo domingo, del Monumento a la Revolución al Zócalo capitalino a las 11:00 horas

Para el martes 24 de octubre tienen programada una manifestación afuera del Senado.

