Integrantes del Sindicato Nacional Renovación, del Poder Judicial de la Federación, iniciaron este viernes un paro de "brazos caídos" en protesta por los despidos masivos y la falta de insumos para laborar.

Desde la cinco de la mañana, cerraron varias sedes judiciales en la Ciudad de México, como los tribunales de San Lázaro y el edificio del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Juan Prado, líder del sindicato, puso cadenas al edificio del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, que alberga juzgados y tribunales labores, y aseguró que solo se atenderán casos urgentes.

"Hoy 31 de octubre de 2025, como bien lo informamos previamente mediante oficios, mediante comunicados, suspendemos labores de brazos caídos", indicó.

Acompañado de varios integrantes del Sindicato, Prado aseguró que no es un capricho la suspensión de labores, y pidió a sus compañeros "no tener miedo, no es necesario que te presentes, solamente perderías el tiempo en llegar, quédate con tu familia, disfrútala, esto no es por un capricho”.

"Estamos cerrando todas las instalaciones, ya está cerrado el Órgano de Administración Judicial, ya está cerrado Prisma, estamos cerrando San Lázaro en estos momentos, son las 5 de la mañana", señaló.

Afirmó en un video que están a la espera de que el Órgano de Administración Judicial se comunique con ellos para que le ponga fecha sobre cuándo va a hacer el retroactivo.

"Pedimos una disculpa sinceramente a todos los gobernados que se van a haber afectados porque seguramente no correrán términos; sin embargo, recuerden que en los casos urgentes seguirán las puertas abiertas para todos aquellos que deban presentar alguna promoción, amparo que necesiten, la cuestión de urgencia", comentó.

