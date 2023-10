Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) alistan una batalla para evitar la desaparición de 13 fideicomisos, tras la iniciativa de ley de la bancada de Morena en San Lázaro que plantea un recorte por más de 15 mil millones de pesos y transferir sus recursos a la Tesorería de la Federación.

Este lunes, personal del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) tiene previsto colocar lonas en las sedes del poder con las leyendas: “Respeto a la división de poderes e independencia judicial”, “Exigimos cese a la intromisión al PJF porque afecta la impartición de justicia”,“ El PJF garantiza los derechos humanos de todos los mexicanos”, así como “Pedimos respeto a nuestros derechos laborales”.

Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del STPJF, dijo a EL UNIVERSAL que mañana se realizará una manifestación en todas las sedes del PJF antes de iniciar el horario laboral y a las 9:00 horas comenzarán sus actividades.

Adelantó que acudirá al PJF de San Lázaro, que concentra el mayor número de sindicalizados, donde se encuentran los juzgados de distrito en materia laboral, civil, tribunales colegiados laborales, entre otros.

“Tenemos que hacerlo en orden; de por sí la opinión pública está en contra. La manifestación de este martes 17 de octubre es totalmente pacífica. Las lonas estarán a partir del lunes y todos vestidos de blanco”, refirió el dirigente sindical.

En tanto, la Cámara de Diputados perfila que, a partir del 17 de octubre, inicie el debate y votación de la Ley de Ingresos, que tendrá una duración de dos a tres días, ya que por ley los diputados tienen hasta el 20 de octubre para aprobarla.

El líder sindical manifestó que el 24 de octubre, posiblemente hagan otra manifestación, apoyando su postura en el parlamento abierto en la Cámara de Diputados, con un espacio de 10 minutos para explicar por qué no pueden recortar el presupuesto del PJF.

Señaló también que después de esas acciones decidirán si proceden al paro de labores, pero no será para afectar a la gente. “Imagínense una sociedad sin el Poder Judicial, sin que se emitan suspensiones inmediatas porque están violentando el derecho humano de alguna de las personas más vulnerables”, subrayó González Pimentel.

Y cuestionó “¿qué pensará la gente que pone en nuestras manos ante los juzgados y tribunales el reclamo de algún derecho?” si no salen a defender los suyos.

“Si no sabemos defender los nuestros, menos vamos a saber defender los derechos de las personas que acuden a nuestros tribunales. El único privilegio que tienen los servidores públicos que represento es tener trabajo y servir a la sociedad de la mejor manera”, precisó.

Destacó respecto a los fideicomisos que tres encierran prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo y subrayó que hay personas que ya tuvieron acceso a la pensión complementaria de la Corte, que están jubilados tras cumplir 30 años de servicio y 65 de edad y que les van a quitar ese ingreso.

“Hay un fideicomiso de pensiones complementarias de la Corte, de personal operativo, es lo que están perdiendo de vista... Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no se iba a afectar ninguna prestación de los trabajadores; sin embargo, que le informen bien que hay prestaciones contenidas en estas condiciones generales de trabajo”, expuso el secretario general del sindicato.

Alejandra Morán Ramírez, presidenta nacional de Chalecos México, recordó que en la marcha del 28 mayo de este año en apoyo a la Corte surgió el movimiento Ola Blanca y ahora están emprendiendo varias acciones por los ataques que sigue recibiendo el PJF, así como la extinción de los fideicomisos.

“Queremos expresar que estamos con el sindicato y lo que están haciendo por parte del gobierno federal los diputados de la bancada de Morena es un atropello, meterse con la división de poderes”, aseguró Morán Ramírez.

Además, advirtió que si perdemos a la Suprema Corte, “estamos en grave peligro, nos podríamos olvidar de la justicia, de la impartición de justicia”.

“No se trata de venganza política”

El vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, aseguró que la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no es una venganza política, sino combate a la corrupción. “Sobre todo, al ser un poder que hoy no rinde cuentas a nadie, cuyo único mecanismo para ello es un informe anual de labores que no tiene ninguna relevancia ni difusión”.

El legislador por Oaxaca sostuvo que este poder, el cual debería ser el máximo intérprete y garante de la Constitución, “ha tergiversado esas atribuciones para convertirse en una especie de autocracia que evade la rendición de cuentas y los contrapesos entre poderes, con opacidad, excesos y un coto de enriquecimiento y privilegios”.

Agregó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emitido observaciones en las que da cuenta de la poca utilización de los recursos de los fideicomisos, lo que consideró una “muestra de que para el cumplimiento de los fines para lo que fueron creados, el Poder Judicial utiliza recursos presupuestales y no de los fideicomisos”.

El legislador detalló que actualmente el Poder Judicial cuenta con 14 fideicomisos y fondos, de los cuales, únicamente dos están contemplados en la ley y varios de ellos son ajenos totalmente a este poder, como el 80693 para el mantenimiento de casas de jueces y magistrados, el 80690, 80691 y 80692, para pensiones complementarias de jueces y magistrados e incluso un fondo de remanentes presupuestales, por citar algunos.

“El tema de sus fideicomisos es un ejemplo de la tergiversación de sus funciones. En primer lugar, la oposición y el propio Poder Judicial pierden de vista un aspecto fundamental: las instituciones del Estado no tienen finalidad de lucro y, por tanto, no es su función estar acumulando riqueza. Sus recursos provienen del Presupuesto de Egresos y deben rendir cuenta de su ejercicio”, concluyó.

La iniciativa de reforma, propuesta por el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, fue aprobada por mayoría el pasado martes en la Comisión de Presupuesto. Este martes subirá al pleno de la Cámara Baja, donde se prevé que sea avalada por mayoría y turnada a la Cámara de Senadores para su discusión y, en su caso, aprobación.

Con información de Antonio López